Geld für Bolzplatz an Northeimer Schule

Die Thomas-Mann-Schule in Northeim ist eine Haupt- und Realschule in Ganztagsform. © Hans-Peter Niesen

Der Förderverein der Thomas-Mann-Schule erhält 33 400 Euro aus dem „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“

Northeim – Für den Bau eines sogenannten „Soccer-Courts“ (von Banden begrenztes Klein-Fußballfeld) erhält der Förderverein der Northeimer Thomas-Mann-Schule 33 348 Euro vom Bund.

Das Geld wird laut Mitteilung der Northeimer Bundestagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt (SPD) vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Bundesprogramm „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ zur Verfügung gestellt.

Insgesamt ist dieses Bundesprogramm, für das in diesem Jahr insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung stehen, laut Heiligenstadt so konzipiert, dass Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt stehen. Junge Menschen, die eine Projektidee hätten, könnten gemeinsam mit einem Träger ihrer Wahl einen Förderantrag stellen. Zudem sei es möglich, dass Träger eine Förderung für ein Projekt beantragen, das sie gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen planen und dann auch umsetzen.

Das Projekt trage dazu bei, die Lage junger Menschen und die Lebensqualität zu steigern, so Heiligenstadt. „Gerade in der aktuellen Krisenzeit sollen durch verschiedene Maßnahmen wie Kultur- und Bewegungsangebote die körperliche und seelische Gesundheit verbessert werden.“

Es werde aber auch die Kritik aufgegriffen, dass junge Menschen in der Pandemie nicht ausreichend gehört und ihre Bedarfe zu wenig gesehen wurden, betont die SPD-Politikerin. „Gerade in den vergangenen Jahren haben die Kinder und Jugendlichen in unserem Land viele Krisen zu überstehen gehabt.“ Entsprechend stehe hier die direkte Teilhabe und die konkrete Mitsprache im Zentrum des Bundesprogramms.

Kinder und Jugendliche können noch bis zum 15. September Projektanträge stellen. Für Träger ist dies nochmals bis zum 26. Mai möglich. Weitere Informationen sind unter das-zukunftspaket.de zu finden. (Niko Mönkemeier)