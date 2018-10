Brief an Horst Seehofer: Jugendwehr aus Echte fordert Unterstützung

Minister in die Mitte genommen: Roy Kühne und Jugendfeuerwehrwart Konstantin Mennecke (rechts) übergaben das Schreiben der Jugendfeuerwehr an Horst Seehofer.

Echte / Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Post aus dem Alten Amt bekommen. 23 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr haben an den Minister geschrieben. In ihrem Brief fordern die Jugendlichen eine bessere räumliche und technische Ausstattung der Wehren.

Die Idee zu dem Brief, den jetzt der Northeimer Bundestagsabgeordneten Roy Kühne (CDU) und der Echter Jugendfeuerwehrwart Konstantin Mennecke in Berlin dem Minister persönlich übergeben haben, sei im Sommer beim Zeltlager der Jugendwehr am Steinhuder Meer entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Echte. Dort war auch Kühne zu Gast.

„Die kaum noch zählbaren Stunden an ehrenamtlicher Arbeit investieren wir alle gerne und mit Herzblut in unser Ehrenamt. Wir wünschen uns und den vielen anderen betroffenen Feuerwehren aber einen dafür würdigen Rahmen, eine den zukünftigen Herausforderungen angepasste Ausstattung und eine Wertschätzung, die der Bereitschaft, sich als Kind schon für die Gesellschaft zu engagieren und als Erwachsener 24 Stunden für den Ernstfall bereitzustehen, gerecht wird“, heißt es in dem Schreiben an Horst Seehofer. Weil die finanziellen Möglichkeiten der Städte und Gemeinden begrenzt seien, entsprächen die Räumlichkeiten und sanitären Anlagen der Wehren optisch und technisch nicht mehr den heutigen Standards, kritisieren die Zehn- bis 15-Jährigen.

Außerdem wünschen sich die Jugendlichen, die in wenigen Jahren selbst in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Echte übernommen werden, mehr Wertschätzung für ihre zukünftige und die jetzige Arbeit der freiwilligen Feuerwehrleute. Mögliche Option sei beispielsweise eine Ehrenamtscard, die Vergünstigungen beispielsweise beim Freibadbesuch ermöglichen.

Dabei wünscht sich der Echter Feuerwehr-Nachwuchs eine bessere Unterstützung vonseiten des Bundes, heißt es in der Pressemitteilung, damit die Feuerwehren von Morgen, in die die Mädchen und Jungen hineinwachsen, für die Zukunft gut aufgestellt seien.

So schlagen sie ein Förderprogramm für den Neubau oder die Sanierung von Feuerwehrhäusern oder die Co-Finanzierung von Fahrzeug-Neubeschaffungen des Bundes vor. Und: „Unwetterereignisse, die in diesem Jahr auch unseren Heimatlandkreis Northeim durch Sturm und Starkregen mehrfach schwer getroffen haben, zeigen, dass der Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen weiter ausgebaut werden muss.“