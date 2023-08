Camilla ist als Zuckerrübenname in England ein No-Go

Von: Olaf Weiss

Zuckerrübe ist nicht gleich Zuckerrübe. Jede Sorte hat ihren eigenen Namen. Bei einem Feldtag präsentiert Saatzuchtunternehmen KWS seine Züchtungen. © KWS/Spieker & Woschek

Josephina, Annarosa und Ludovica: Diese Namen, die klingen wie die Liste weiblicher Charaktere eines Heimatfilms, sind Zuckerrübensorten der Firma KWS.

Einbeck – Das Saatzuchtunternehmen aus Einbeck benennt seine Zuckerrübensorten seit Langem weiblich, sagt Friederike Philipps, im KWS-Marketing für die Namensgebung bei der „Königin der Feldfrüchte“ zuständig. Die Bezeichnungen sind entweder weibliche Vornamen, diesen sehr ähnlich oder Wortschöpfungen, die weiblich klingen, wie beispielsweise „Calledia“.

Es wird immer schwieriger, Namen zu finden“, sagt Philipps. Sie habe immer ein Notizbuch dabei, um Frauennamen zu notieren, die sie irgendwo aufschnappe. Namenseinblendungen bei Fernsehnachrichten sind so für sie ebenso Quelle der Inspiration wie die Abspanne von Fernseh- und Kinofilmen. Auch auf Internetseiten wie firstname.de wird sie fündig.

Aber nicht jeder Name ist willkommen. Für die KWS Zuckerrübensorten gilt bei der Benennung die Regel, dass sie mit „-a“ enden müssen. Sie sollen positiv klingen – und das in allen Ländern, in denen die einzelnen Sorten auf den Markt kommen.

Das Unternehmen hat so für jede Kulturart Endungen für die Sortennamen festgelegt. Gerstensorten enden beispielsweise mit „is“, Maissorten zukünftig alle auf „o“. Auch die Züchter sind teilweise in den Prozess der Namensfindung eingebunden, erklärt Unternehmenssprecherin Sina Barnkothe.

Dass Namen verwendet werden und nicht beispielsweise Nummern, soll die Identifizierung erleichtern. Auch sei die Namensgebung einerseits Zeichen der emotionalen Bindung der Züchter zu ihrem Produkt, sagt Barnkothe. Andererseits soll es den Landwirten auch die Wiedererkennung des von ihnen eingesetzten Saatguts erleichtern.

„Eine Genetik darf nur einen Namen haben“, betont Philipps. Was nichts anderes heißt, als dass eine Sorte überall auf der Welt, wo sie auf den Markt kommt, unter demselben Namen vermarktet werden muss.

Das Marketing muss also bei der Namensvergabe für eine neue Sorte nicht nur darauf achten, dass nicht ein Mitbewerber bereits ein Produkt unter dem Namen im Angebot hat, sondern auch, dass der Name in anderen Ländern nicht negativ besetzt ist oder gar eine eher zweifelhafte Bedeutung hat. Eine Bauchlandung wie einst die japanischen Autobauer von Mitsubishi, die einen Geländewagen namens Pajero im Angebot haben, soll es nicht geben. In spanischsprachigen Ländern musste das Fahrzeug auf Montero umgetauft werden, weil Pajero das spanische Wort für Wichser ist.

Um einen solchen Fauxpas zu vermeiden, helfen die Niederlassungen des Saatzuchtkonzerns im Ausland. „Könnt Ihr mit diesem Namen leben?“, fragt Philipps dort regelmäßig an, wenn sie und ihre Kollegen eine neue Sorte taufen wollen.

Dabei hat sie beispielsweise gelernt, dass Camilla als Name für eine Zuckerrübensorte in England ein No-Go ist – also etwas, das gar nicht geht. Nun trägt eine Sorte, die in Schweden, aber nicht auf den Britischen Inseln eingeführt worden ist, den Namen der Gemahlin des britischen Königs Charles III.

Auch Sorten, die es schließlich nicht auf den Markt schaffen, brauchen Namen. Nach einem Jahr in der offiziellen Sortenprüfung müsse jede Sorte einen Namen bekommen. Bis zur Marktreife ist es dann noch ein weiter Weg – und einige Züchtungen bleiben auf der Strecke.

Entscheidend für eine Zulassung sei dabei der züchterische Fortschritt. Das heißt, die auf das Züchtungsziel ausgerichteten Eigenschaften müssen zu Vorgängersorten unterscheidbar und neuartig sein.

Wie hoch der Anteil der Züchtungen ist, die letztlich zugelassen wird, verrät Phlipps nicht. Nur so viel: „Es kommen nicht alle durch.“

„Bis eine neue Sorte auf den Markt kommt, vergehen im Durchschnitt zehn Jahre“, sagt Unternehmenssprecherin Barnkothe. Insgesamt rund 490 neue Zuckerrüben-, Mais- und Getreidesorten hat KWS in den 70 Ländern, in denen das Unternehmen weltweit aktiv ist, jedes Jahr auf den Markt.

Im deutschen Markt entscheidet das Bundessortenamt, ob eine Sorte tatsächlich mit dem ausgesuchten Namen getauft wird. Dabei achte es darauf, dass zu große Namensähnlichkeiten vermieden werden. Mindestens in zwei Buchstaben müssen sich Sortennamen unterscheiden, nennt Philipps als Faustregel.

Namen von Züchtungen, die vom Markt genommen worden sind, oder von Sorten, die es nicht bis in die Vermarktung schaffen, sind für zehn Jahre plus zwei Jahre Karenzzeit vom Bundessortenamt gesperrt. Danach kann es nach Philipps Worten durchaus vorkommen, dass ein schon einmal benutzter Name für eine neue Sorte wiederverwendet wird. (Olaf Weiss)