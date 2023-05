Cannabis statt Schweine? Für Landvolk Northeim keineswegs abwegig

Von: Niko Mönkemeyer

Cannabispflanzen brauchen für das Wachstum besonders viel Wärme und Licht.

Anbau von Hanf für medizinische Zwecke in Ställen Chance für Bauern? Der Kreis-Bauernverband findet den Vorschlag prüfenswert.

Northeim – Landwirte, die aufgrund steigender Auflagen und sinkender Nachfrage nach Schweinefleisch die Schweinemast aufgeben, könnten in ihren dann leer stehenden Ställen Hanf für medizinische Zwecke anbauen, um neue Einnahmequellen zu erschließen.

Dieser Vorschlag der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin, Miriam Staudte (Grüne), ist laut Manuel Bartens, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Landvolk Northeim-Osterode. keineswegs so abwegig, wie er im ersten Moment klingt. Trotzdem wird er aber für kleinere landwirtschaftliche Betriebe wohl keine Option sein.

„Unser Vorsitzender, Claus Hartmann aus Kalefeld, hat sich nach der Einstellung seiner Ferkelmast schon vor drei Jahren mit dem Thema beschäftigt“, berichtet Bartens. Dabei habe sich aber herausgestellt, dass der Einstieg in den Anbau von Hanf aufgrund der hohen Auflagen und der damit verbundenen Kosten wohl nur für „große Player“ in Frage komme, die sich bereits auf den Anbau von Heilpflanzen spezialisiert haben.

„Zum Beispiel müssen Gebäude, in denen Hanf angebaut wird, Außenwände aus 24 Zentimeter starkem Stahlbeton haben, weil keine Luft nach draußen kommen darf“, nennt Bartens ein Beispiel. Beim Bau von Schweineställen komme es aber gerade darauf an, dass möglichst viel Luft reinkommen kann. Insofern sei ein Umbau mit ziemlich großen Investitionen verbunden, die sich kleinere Betriebe nicht leisten könnten.

Bartens verweist dazu auf eine Stellungnahme des Vizepräsidenten des Landvolks Niedersachsen, Ulrich Löhr. Der sieht in dem Vorschlag der Ministerin lediglich einen kleinen Baustein zum Umbau der Landwirtschaft. Der Hanfanbau könne und werde aber nur eine Nische für einige wenige bleiben.

Landesweit seien schon viele alternative Nutzungsformen für ehemalige Schweineställe wie die Produktion von Algen oder Fischen umgesetzt worden, so Bartens weiter. In der hiesigen Region gebe es keine Probleme mit der Nachnutzung von leer stehenden Ställen.

Steigender Bedarf an Hanfprodukten

Obwohl der Bedarf an Hanföl und Hanfsamen als Superfood oder Hanffasern als Bestandteile für die Textil-, Baustoff- und Papierindustrie steigt, ist der Anbau von Cannabis als Ackerfrucht in Deutschland noch ein Nische. Laut „Agrarheute“ wurde im vergangenen Jahr in Deutschland Nutzhanf auf rund 6500 Hektar angebaut, während Weizen auf rund 2,8 Millionen Hektar wuchs. Der Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken ist nur in Gewächshäusern erlaubt. (Niko Mönkemeyer)