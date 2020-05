Corona: Zahl der Kranken im Kreis Northeim sinkt deutlich auf 21, aber ein neuer Fall 

Die Anzahl der akut am Coronavirus (Covid 19) erkrankten Personen ist im Landkreis Northeim weiter deutlich gesunken.

Am Freitag waren nur noch 21 Personen als krank gemeldet, acht weniger als am Tag zuvor. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. 97 Personen gelten mittlerweile wieder als genesen.

Allerdings habe es nach einer Woche wieder einmal einen neuen bestätigten Corona-Fall gegeben. Die Gesamtzahl der mit dem Virus Infizierten sei damit kreisweit auf 120 Personen gestiegen.

Bei dem Neufall handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine Frau fortgeschrittenen Alters, für die der Ansteckungsweg noch nicht geklärt werden konnte. Sie sei aber frei von Symptomen und befinde sich in häuslicher Quarantäne.