Dassel: Männer bedrohen sich gegenseitig mit dem Tod

Von: Kathrin Plikat

Zu einem Einsatz musste die Einbecker Polizei am Sonntagmorgen nach Dassel ausrücken (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ermittlungsverfahren hat die Einbecker Polizei am Wochenende gegen zwei Männer aus Dassel eingeleitet. Der Grund: Beide hatten sich im Verlauf einer Auseinandersetzung gegenseitig mit dem Tod bedroht.

Dassel - Laut Polizeibericht war es am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Dassel zu der Auseinandersetzung gekommen: Ein 54-jähriger Bewohner soll dabei laut Polizei einem 55-jährigen Nachbarn mit dem Tod gedroht haben.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, gab der 54-jährige an, dass sein Nachbar ihn mit einem Baseballschläger bedroht und angekündigt habe, ihn damit umbringen zu wollen. Allerdings bestritten im Anschluss plötzlich beide Männer, ihr Gegenüber bedroht zu haben. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an, so die Einbecker Polizei. (kat)