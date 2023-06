30-Jähriger randaliert in Flüchtlingsunterkunft in Dassel

Von: Kathrin Plikat

Ein Mann aus Georgien hat am Samstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Dassel randaliert. Weil er stark betrunken war, kam er zur Ausnüchterung in eine Polizeizelle (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein aus Georgien stammender Geflüchteter hat am frühen Samstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Dassel randaliert.

Dassel - Weil er stark alkoholisiert war, wurde er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam genommen, berichtete die Einbecker Polizei. Der 30-Jährige war laut Polizei auch gegenüber den Beschäftigten der Einrichtung sehr aggressiv, die hatten schließlich die Polizei alarmiert.

Als die Beamten eintrafen, ließ sich der 30-Jährige nicht beruhigen und erhielt zunächst einen Platzverweis für die Flüchtlingsunterkunft. Als er diese Aufforderung zum Verlassen der Einrichtung nicht befolgte, nahmen die Polizisten ihn mit zur Wache, heißt es weiter im Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. (kat)