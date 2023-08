Unfall: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Von: Kathrin Plikat

Der lebensgefährlich verletzt Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Göttinger Uni-Klinikum geflogen (Symbolbild). © DRF

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bereich Dassel am Dienstagmorgen bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße zwischen Markoldendorf und Deitersen.

Dassel - Der 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Göttinger Uni-Klinik geflogen. Der junge Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei aus ungeklärter Ursache auf gerader Fahrstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 15 000 Euro. Der Baum wurde so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste, so die Polizei weiter.

Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten bis etwa 12 Uhr voll gesperrt. (kat)