Zwei Möpse sind nach Einbruch in Dassel verschwunden

Wo sind Bodo und Leopold?

Wo sind Bodo und Leopold?

Bodo und Leopold sind weg: Die beiden Möpse sind nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Dassel am Sonntag, 4. November, spurlos verschwunden.