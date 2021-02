DeDeNet schreibt in Northeim Erfolgsgeschichte

Regional verwurzelt, überregional etabliert: Die DeDeNet GmbH unterstützt seit 1996 mittelständische Betriebe mit mobilen IT-Lösungen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Dabei hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Arbeitgeber in Northeim entwickelt, der sich regelmäßig für die Ausbildung junger Fachkräfte einsetzt. In diesem Jahr begeht die DeDeNet GmbH ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und feiert dies mit verschiedenen Aktionen für das Team, Kunden und die Region.

Firmengründer mit Weitblick

Als Gernot Dähne und Lutz Döring 1996 die DeDeNet GmbH als Web-Agentur gründeten, hatten sie eine klare Vision: „Wir wollten nie nur Äpfel anpflanzen, sondern Obstkörbe kreieren“, berichtet Geschäftsführer Gernot Dähne. Dank ihrer fundierten IT- und Marktkenntnisse erkannten die beiden Gründer frühzeitig die Anforderungen des aufkommenden Internethandels und spezialisierten sich nach kurzer Zeit auf die Entwicklung von Bestell- und Shop-Systemen. Bereits um die Jahrtausendwende brachten sie die erste digitale, mobile Außendienstlösung auf den Markt und legten so den Grundstein für das heutige Firmenportfolio.

Dienstleister auf Augenhöhe

Heute unterstützt das Northeimer Unternehmen mittelständische Betriebe mit seinen mobilen Software-Lösungen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Mit DeDeSales nutzen Kunden einen virtuellen Vertriebsassistenten für CRM und Auftragserfassung, DeDeFleet bietet umfassende Funktionalitäten für Flottenmanagement und Telematik und DeDeTR erleichtert die Analyse und Verwaltung von Telekommunikationskosten. So profitieren Unternehmen von mehr Effizienz und Transparenz sowie von Kosten- und Wettbewerbsvorteilen. Ein echtes Plus für DeDeNet-Kunden: Die innovativen Lösungen lassen sich genau an ihre Anforderungen und Strukturen anpassen. Als Partner auf Augenhöhe ist DeDeNet dabei stets bereit, flexibel auf individuelle Herausforderungen zu reagieren.

+ 25 Jahre Jubiläum DeDeNet GmbH © hna.de

Engagierter Arbeitgeber

Seit Gründung befindet sich DeDeNet auf klarem Wachstumskurs und betreut mit einem Team von 35 MitarbeiterInnen zahlreiche langjährige Kunden in ganz Deutschland. Das Erfolgsrezept ist die Firmenphilosophie, die Engagement, Teamgeist, partnerschaftliches Verhalten und Serviceorientierung in den Mittelpunkt stellt – innerhalb des Unternehmens genauso wie im Kundenkontakt. So hat das Unternehmen beispielsweise ein internes „FeelGood“-Programm ins Leben gerufen und sorgt damit für einen kontinuierlichen, offenen Dialog mit der Belegschaft und für mehr Achtsamkeit am Arbeitsplatz. Auch die berufliche Entwicklung junger Menschen nimmt bei DeDeNet einen hohen Stellenwert ein. Deshalb bietet der Northeimer Digitalisierungsexperte seit mehreren Jahren regelmäßig verschiedene Ausbildungsplätze an und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger IT-Fachkräfte. Weil sich das Unternehmen zudem seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist, setzt es sich besonders für Nachhaltigkeit im täglichen Umfeld ein. Beispielsweise werden Mitarbeiter durch ein Firmenprogramm für E-Bike-Leasing dazu animiert, das Auto stehen zu lassen und Gesundheit und Umwelt zu schonen. Auch die Lösungen des Unternehmens verfügen über verschiedene Funktionalitäten, die zum Beispiel durch Streckenoptimierung im Transportwesen oder Vermeidung von Papierprozessen dazu beitragen, das Klima zu schonen.