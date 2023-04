130 Jahre alt: Wohl ältestes Auto Deutschlands besteht Tüv-Untersuchung

Von: Frank Bertram

Der Tüv hat dem wohl ältesten Auto Deutschlands die Straßentauglichkeit bescheinigt. Das 130 Jahre alte Auto bestand die Untersuchung in Einbeck.

Einbeck – Ungeschminkt, nicht geliftet und in einem frappierend guten Original-Zustand, mit fast 130 Jahren ist die alte Dame: Oldtimer-Sammler Karl-Heinz Rehkopf musste jetzt mit dem ältesten Fahrzeug seines PS-Speichers im niedersächsischen Einbeck bei Northeim, der Benz Victoria von 1894, nach zwei Jahren wieder zum Tüv – wie das bei jedem anderen straßenzugelassenen Auto auch fällig ist. Vor vier Jahren hatte die Motorkutsche mit Lenkstange als ältestes Straßenfahrzeug in Deutschland erstmals ein Kennzeichen bekommen: EIN-PS 10 H.

Nach rund einer halben Stunde und den üblichen Tests in der Werkstattgrube konnte Oldtimer-Experte Thorsten Rinke vom Tüv Nord die begehrte Plakette aufkleben. „Die Victoria hat die Hauptuntersuchung mit Bravour bestanden und kann wieder zwei Jahre auf die Straße“, überbrachte er dem Besitzer die frohe Botschaft.

Auf den Straßen wird das Gefährt allerdings nur zu besonderen Zwecken zu sehen sein, zu wertvoll ist es. Es ist eine Seltenheit, dass die Benz Victoria mit Viertaktmotor, Gleichstrom-Batterie und Blinker-Kelle Straßenluft schnuppert.

Für den Alltag nehme er lieber seinen alten Passat, schmunzelt der 86-Jährige. Karl-Heinz Rehkopf bedauerte es fast, dass er nur alle zwei Jahre mit der älteren Dame zum Tüv vorfahren muss. „Wenn man einen solchen Zustand attestiert bekommt, geht auch mir das Herz auf.“ Die Benz Victoria werde von seinem Werkstatt-Team aber auch gehätschelt.

Der Tüv sehe, ob der Zahn der Zeit doch etwas angefressen und kaputt gemacht habe, erzählt Prüfer Thorsten Rinke. Die Bremsen sind mal erneuert worden. „Ich muss ein bisschen intensiver schauen“, sagt er, eine so alte Technologie bekomme er auch nicht jeden Tag zu sehen, mit modernen Fahrzeugen nicht zu vergleichen. „Nur weil es das älteste straßenzugelassene Fahrzeug ist, kann es keinen Bonus geben“, macht Rinke deutlich. „Die Plakette bedeutet Sicherheit, dafür steht der Tüv.“

Nachdem er mit Rehkopf eine Runde über den Hof auf der Benz Victoria gedreht und sich das Fahrzeug von unten und allen Seiten intensiv angesehen hat, hebt er den Daumen. „Absolut beeindruckender Zustand, das ist wie eine automobile Zeitreise“, schwärmt Rinke. „Da geht einem als Prüfer das Herz auf.“

Technische Daten zur Benz Victoria

Ein Zylinder, fast 3000 Kubikmeter Hubraum, 6 PS, Höchstgeschwindigkeit 29 Stundenkilometer – das sind die technischen Daten der fast 900 Kilo schweren Benz Victoria, Werksnummer 99. Der Industrielle Alexander Gütermann hat am 18. Juli 1894 im Mannheimer Werk von Carl Benz den Motorwagen abgeholt, das ist die Erstzulassung. 115 Jahre lang bleibt das Fahrzeug bei den Gütermanns, bis 2009 der Einbecker Kaufmann und Sammler Karl-Heinz Rehkopf das unverändert originale Automobil aus erster Hand erwirbt. Rehkopf lässt den Motor aufwändig instandsetzen und nimmt mit dem Wagen 2010 und 2012 jeweils erfolgreich am „London-Brighton-Run“ in Großbritannien teil – teilweise ohne Verdeck im strömenden Novemberregen. Normalerweise steht das Fahrzeug heute in der Ausstellung des PS-Speichers in Einbeck. (zfb)