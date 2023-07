Die Luchsin orientiert sich noch im Solling

Erste Schritte im neuen Revier: Das Luchs-Weibchen F 14 kurz nach seiner Freilassung bei Neuhaus im Solling. © Jürgen Dumnitz

Die Mitarbeiter des Harzer Luchsprojekts haben inzwischen erste Lebenszeichen von der jungen Luchsin erhalten, die kürzlich im Solling ausgewildert wurde.

Neuhaus – Die aus dem Harz stammende Luchsin war Ende Januar bei Lochtum (Kreis Goslar) in eine Waschbärenfalle getappt. Da die Mutter nicht auffindbar war und verwaiste Pinselohren sich in diesem Alter noch nicht selbstständig in der Natur mit Nahrung versorgen können, wurden sie rund sechs Monate in der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen (alndkreis Schaumburg) versorgt. Am 10. Juli wurde sie im Beisein von Umweltminister Christian Meyer (Grüne) bei Neuhaus im Solling wieder in die Freiheit entlassen.

Vor ihrer Freilassung war die Luchsin mit einem Senderhalsband ausgestattet worden. Damit können die Experten verfolgen, wo die Luchsin künftig umherstreift und wie es ihr in der Wildnis ergeht.

„Wir haben den ersten Datensatz dreieinhalb Tage nach der Freilassung erhalten“, berichtete der Koordinator des Harzer Luchsprojekts, Ole Anders. Inzwischen habe man ein zweites Datenpaket empfangen.

Aus der Auswertung der Standortdaten ergebe sich, dass sich die Luchsin im Solling zunächst in Richtung Norden bewegt habe. Danach sei sie noch einmal zu der Wiese zurückgekehrt, wo sie vor zehn Tagen freigelassen wurde. Anschließend sei sie wieder rund drei Kilometer gen Norden gewandert. „Sie orientiert sich noch“, meinte Anders. Die Luchsin trägt die Bezeichnung „F 14“, weil sie der 14. weibliche Luchs ist, der mit einem Sender ausgestattet wurde. Sie ist das erste Pinselohr“ aus dem Harz, das an einer anderen Stelle wieder ausgewildert wurde. (pid)