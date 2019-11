Auto prallt frontal gegen Sattelschlepper: Unfall bei Echte fordert zwei Verletzte

Auf der Bundesstraße 248 zwischen Imbshausen und Echte kam es am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Frontalzusammenstoß.

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und und rund 150.000 Euro Sachschaden: Das ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 248 zwischen Imbshausen und Echte ereignete.

Laut Polizei wollte ein 53-jähriger aus Hildesheim mit seinem Mercedes auf dem Weg in Richtung Echte vor einer leichten Rechtskurve zwei Lastwagen überholen. Im Bereich der Kurve kam ihm jedoch ein Sattelzug, gesteuert von einem 46-Jährigen aus Kaufungen, entgegen.

Fahrzeuge in einander verkeilt

Es kam nach Polizeiangaben zu einem heftigen frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Der schwer verletzte Hildesheimer wurde mit einem Rettungswagen ins Göttinger Uni-Klinikum gebracht. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Northeimer Krankenhaus.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Schaden am Sattelschlepper beträgt laut Polizei rund 100.000 Euro.

Vollsperrung bis 5.30Uhr

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße bis gegen 5.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Echte, die ausgelaufene Betriebsstoffe aufnahm und die Unfallstelle ausleuchtete.

Erst im September war es fast an der selben Stelle zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen, berichtet Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Konstantin Mennecke.

Auf der Bundesstraße 248 kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Erst im August wurde hier ein Motorradfahrer von einem Ast getroffen.