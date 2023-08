Bald ein Rettungswagen mehr im Landkreis Northeim

Von: Olaf Weiss

Unfall bei Kalefeld, die Rettungskräfte sind im Einsatz. © picture alliance/dpa

In Dassel soll dauerhaft ein Rettungswagen stationiert werden. Das geht aus dem neuen Bedarfsplan für den Rettungsdienst im Landkreis Northeim hervor.

Northeim / Dassel – Den Bedarfsplan beschließen soll der Brand- und Katastrophenschutzausschuss des Kreistags in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. August. In Dassel ist bereits seit Januar probeweise tagsüber ein Rettungswagen der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) stationiert. Dafür ist in einem Seitentrakt der ehemaligen Rainald-von-Dassel-Schule ein Raum für die JUH-Mitarbeiter eingerichtet worden.

Nach den Worten des Ersten Kreisrates, Jörg Richert, ist es damit vor allem gelungen, im Bereich Dassel-Sievershausen die sogenannten Hilfsfristen deutlich zu verbessern. Das ist der Zeitraum zwischen Eingang eines Notrufs und dem Eintreffen des Rettungswagens vor Ort. Gemäß des niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes soll ein Rettungswagen innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort sein.

In Dassel soll nun dauerhaft und rund um die Uhr ein Rettungswagen stationiert werden. Damit würde die Gesamtzahl der Rettungswagen im Landkreis um einen auf zwölf steigen. Sie verteilen sich laut neuem Bedarfsplan neben dem in Dassel wie folgt auf die fünf bisherigen Rettungswachenstandorte:

Northeim: drei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (Wache betrieben vom DRK);

Uslar-Bollensen: zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (DRK);

Nörten-Hardenberg: zwei Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen (Arbeiter-Samariter-Bund);

Bad Gandersheim: zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (DRK); und

Einbeck: zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (JUH).

Als Reserve sind außerdem insgesamt drei weitere Rettungswagen in Uslar, Einbeck und Nörten-Hardenberg stationiert sowie je ein Krankentransportwagen in Bollensen und Einbeck sowie ein weiteres Notarzteinsatzfahrzeug ebenfalls in Bollensen.

Die Sitzung des Brand- und Katastrophenschutzausschusses beginnt am Donnerstag um 16 Uhr im Northeimer Kreishaus. Sie findet hybrid statt, sodass man sie auch online von zuhause verfolgen kann.

Die Einwahl-Daten stehen im Internet unter landkreis-northeim.de/kreistag.