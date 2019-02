Ärger über Bus und Bahn in Salzderhelden: Pendler länger Warten

Salzderhelden – Petra Beulshausen ist genervt. Über 30 Jahre konnte die Salzderheldenerin gegen 7 Uhr mit dem Bus zur Arbeit nach Einbeck fahren. Seitdem wieder Züge über Ilmebahn-Strecke fahren, klappt dies nicht mehr.

Seit wieder Züge auf der Ilmebahn-Strecke zwischen Salzderhelden und Einbeck unterwegs sind, könne sie erst gegen 8 Uhr bei ihrer Arbeitsstelle sein. Denn mittlerweile sind einige Bustouren gestrichen.

Laut Petra Heusy sind viele Berufspendler von den ausgedünnten Fahrplänen betroffen – so auch Angestellte des KWS-Saatzüchtungsunternehmens. Busse fahren das Einbecker Unternehmen nicht mehr direkt an. Zudem würden Pendler immer häufiger ihre Anschlusszüge verpassen. Auch ältere Menschen aus Salzderhelden stehen auf der Verliererseite, so Heusy: „Viele Rentner müssen mit dem Bus beispielsweise zum Arzt nach Einbeck fahren. Durch die ausgedünnten Fahrpläne sind sie weniger flexibel und müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen“, sagt die 55-Jährige aus Salzderhelden. So gehe ein Stück Lebensqualität verloren.

Auch für Helmut Kampf sind die geänderten Fahrzeiten ein Problem. Der Kiosk-Pächter am Bahnhof Salzderhelden kämpft mit Einbußen von 15 bis 20 Prozent: „Umsatzschwankungen muss ich als Unternehmer natürlich hinnehmen. Schön finde ich die fehlenden Einnahmen aber nicht“, so Kampf.

Heusy kritisiert weiter fehlende elektronische Anzeigetafeln, damit Busfahrer mitbekommen, wenn sich Züge verspäten. Pendler würden nun häufiger ihren Anschluss verpassen. „Ich sehe immer wieder, wie Menschen durch den Bahnhof irren, die nicht wissen, wo sie lang müssen“ , sagt Kiosk-Angestellte Margitta Brömer.

Schuld seien vor allem fehlende Lautsprecheransagen und verwirrende Fahrpläne. „Viele Leute bekommen nicht mit, wenn bei Zugausfällen Busersatzverkehre eingerichtet werden“, so Heusy.

Gerd Aschoff vom niedersächsischen Fahrgastlandesverband „Pro Bahn“ widerspricht: „Die negative Sichtweise ist übertrieben“. Das angebliche Fehlen der Fahrpläne sei nicht so schlimm wie behauptet. Außerdem würde das Fahrpersonal die Gäste jederzeit über die Fahrpläne informieren.

Die Reaktivierung der Bahnstrecke sei „ein Meilenstein für eine bessere Verkehrspolitik“. Man solle froh sein, „dass die Erreichbarkeit der Stadt Einbeck für Pendler und Touristen wesentlich gesteigert“ wurde. Nachjustierungen seien zudem immer möglich. Michael Frömming vom ZVSN-Zweckverband „Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen“ zeigt mehr Verständnis.

Im öffentlichen Zug- und Busverkehr gebe es immer mal wieder unschöne Situation. Die beschriebenen Probleme seien aber die Ausnahmen.

Außerdem dürfe während der Bahn-Betriebszeiten kein durchgehender Busverkehr angeboten werden: „Das wurde vertraglich so vereinbart. Denn ein paralleler Busverkehr wäre unwirtschaftlich“, so der Verbandsgeschäftsführer. Das Angebot für die Fahrgäste sei akzeptabel. Die fehlende Anzeigetafel für Busfahrer sei geplant.

Die Stadt Einbeck wollte sich auf HNA-Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern.