Biermischgetränke verkaufen sich gut

Von: Frank Bertram

Bilanz in stürmischen Zeiten: Brauhaus-Vorstand Martin Deutsch präsentierte den Aktionären eine leicht zerzauste Bilanz, die keine Dividende vorsieht. Daneben (links am Tisch) Marcus Seidel, das neue Aufsichtsratmitglied. © Frank Bertram

Eine Dividende gibt es in diesem Jahr nicht.

Einbeck – Brauhaus-Vorstand Martin Deutsch hatte den Sturm vor einem Jahr schon aufziehen sehen. Am Dienstag teilte der Chef der Einbecker Brauerei bei der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 in der PS-Halle den rund 300 Aktionären mit, zwar mit einer etwas zerzausten Bilanz, aber wenigstens noch mit einem Gewinn durch das von Energie- und Rohstoffpreis-Explosion sowie Inflation geprägte 2022 hindurch gekommen zu sein. Die Verbraucher schauten in Zeiten von steigenden Preisen beim Einkauf genau auf den Bierpreis. Trotzdem war für die Einbecker wegen der enorm gestiegenen Kosten eine Preisanhebung unumgänglich.

Im Oktober hatte Vorstand Deutsch noch eine Gewinnwarnung an die Börsen geben müssen. Unterm Strich blieben jetzt 330 700 Euro als Bilanzgewinn (Vorjahr: 736 000 Euro), die laut Beschluss des Aktionärstreffens auf neue Rechnung übertragen wurden. „Ich bedauere sehr, dass wir unseren Plan verfehlt haben und keine Dividende vorschlagen konnten“, sagte Deutsch. „Das ist nicht mein Anspruch.“

Im kommenden Jahr soll sich das wieder ändern, war er zuversichtlich. Die Beschaffung von Roh- und Betriebsstoffen sei zwar immer noch eine Herausforderung, „allerdings nicht mehr in den exorbitanten Dimensionen des vergangenen Jahres“, sagte Deutsch. Kostete Malz früher 350 Euro pro Tonne, seien es in Spitzenzeiten 800 Euro gewesen; der Preis für neue, energieintensiv hergestellte Glasflaschen habe sich verdoppelt. Der Preis für die bei der Reinigung wichtige Natronlauge sei um das Zehnfache gestiegen.

Die ersten Zahlen aus 2023 lassen laut Brauhaus-Vorstand aber Optimismus zu. Trotz einer weiteren Preiserhöhung zu Jahresbeginn (plus 1,50 Euro pro Kasten) nur neun Monate nach der letzten Preissteigerung liege der Absatz der Einbecker Brauerei über dem Planniveau. Deutsch: „Das schaut momentan sehr gut aus.“

Das neue Mischgetränk „Cora“ (Cola-Orange-Limonade) sei gut in den Markt gestartet und liege über dem Plan, auch die anderen zuckerhaltigen Mischungen wie Radler oder Blutorange verkauften sich gut. Allein das innovative Hopfenfrucht-Mischgetränk (Saft von Beckers Bester mit Einbecker Bier) „tut sich schwer“, sagte Martin Deutsch.

Im Geschäftsjahr 2022 setzte die Einbecker Brauhaus AG mit ihren 129 Mitarbeitern (davon neun Auszubildende) insgesamt 566 000 Hektoliter Bier ab (inklusive Lohnabfüllung), davon bei der Dachmarke Einbecker (375 000 Hektoliter) plus 2,8 Prozent zum Vorjahr.

Die Marke Nörten-Hardenberger hat sich mit minus 5,3 Prozent deutlich schlechter entwickelt. Diesen starken Absatz-Rückgang im zweiten Jahr bei niedrigpreisigen Nörtener führte der Brauhaus-Vorstand auf die Preiserhöhung sowie preisaggressive Aktionen der Fernsehmarken-Wettbewerber zurück.

Fast alle Sorten in der grünen Einbecker-Individualflasche haben sich positiv und deutlich besser als der Biermarkt entwickelt. Auch im rückläufigen Pilsumfeld habe Brauherren Pils bei Absatz und Marktanteile gewinnen können, sagte Deutsch. „Mit einem zehnprozentigen Absatzplus haben die Biermischgetränke am besten performt, nach Jahren mit stabiler bis positiver Bockbierentwicklung ist diese Sorte 2022 jedoch um sechs Prozent zurückgegangen.“

Einen ungeplanten Wechsel gab es im Aufsichtsrat: Knut Schiemann hat nach 20 Jahren als Arbeitnehmer-Vertreter seine Tätigkeit im Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen beendet. Als Nachfolger wurde Marcus Seidel mit einer Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2026 vom Amtsgericht bestellt. (Frank Bertram)