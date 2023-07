Einbecker Kunst-Skater brauchen 10 000 Euro für die WM

Von: Svenja Heckerott

Die Einbecker Kunst-Skate-Formation „Dream Team Skating“ . © Dream Team Skating

Das „Dream Team Skating“ möchte seinen Weltmeistertitel verteidigen und an der Weltmeisterschaft in Kolumbien teilnehmen. Diesem Wunsch stehen jedoch 10 000 Euro im Wege, deshalb ruft die Gruppe zu Spenden auf.

Einbeck – Der Wettkampf ist ihr Traum – Aus diesem Grund möchten die Frauen des „Dream-Team-Skating“, einer Kunst-Skate-Formation aus Einbeck, auch unbedingt im September an der Weltmeisterschaft in Kolumbien teilnehmen. Doch um Antreten zu können, benötigt die Gruppe 10 000 Euro, daher rufen sie zu Spenden auf.

„Abgesehen von der Corona-Pandemie, scheiterte die Teilnahme an der WM in den vergangenen Jahren immer wieder an der hohen Geldsumme zur Finanzierung“, berichtet Mitglied Lea Sundmacher.

Ähnlich wie beim Eiskunstlaufen üben die Mitglieder Kunstfiguren und Choreografieren, die sie bei Wettkämpfen präsentieren. Statt auf Schlittschuhen bewegen sie sich auf Rollschuhen.

Zuletzt gewann die Gruppe aus Frauen im Alter von 15 bis 30 Jahren 2019 die Weltmeisterschaften. Nun ist es ihr Traum, in diesem Jahr wieder den Titel verteidigen zu können und an der Weltmeisterschaft in Kolumbien teilzunehmen. Doch dafür muss das „Dream Team Skating“ 10 000 Euro zusammen bekommen.

Wie Trainerin Annette Ziegenhagen-Gielnik informiert, betrage allein das Startgeld 50 US-Dollar pro Läufer. Die 20 Läuferinnen der Einbecker Skate-Formation benötigten so allein für den Antritt 1000 US-Dollar.

Doch ebenso müssen alle Mitglieder samt Trainerin auch erst einmal in Kolumbien ankommen. Auch hier kommt eine große Summe für die Anreise und Flüge zusammen.

„Und das ist noch nicht alles“, sagt Sundmacher und macht deutlich, wie sich die Summe für die Realisierung der gewünschten Teilnahme zusammensetzt: „Wir brauchen eine Unterkunft, wollen vor Ort trainieren, was natürlich auch bezahlt werden muss. Dazu kommt noch der Transfer innerhalb Kolumbiens.“ Nach Angaben der Skate-Formation wird die Formation finanziell nicht unterstützt, weil das Kunst-Skating keine Disziplin des Deutschen Olympischen Sportbundes ist.

Somit sind die 20 Mitglieder, zusammengesetzt aus 16 „Läuferinnen“ und vier Auswechselläuferinnen, bei der Finanzierung auf sich alleine gestellt. Aus diesem Grund entschloss sich das Dream-Team-Skating für das „Crowdfunding“. Über einen Link kann hier an das Team gespendet werden. Zudem ist nachvollziehbar, wie viel von der gesetzten Summe schon erreicht wurde. „Eigentlich sind selbst die durch Spenden erhofften 10 000 Euro für eine so große Gruppe und Reise noch zu wenig, doch das wäre bereits eine große Hilfe“, so Sundmacher.

Wie sie erklärt, gehen die meisten Mitglieder noch zur Schule oder studieren. Ohne weitere Unterstützung finanziert sich die Gruppe selbst, tut alles, um erfolgreich skaten zu können.

Und bescheiden müssen die Frauen des „Dream Team Skating“ nicht sein. Allein in den letzten Jahren räumten sie allerhand Preise ab: In diesem Jahr wurden sie bereits Vizemeister bei der Europameisterschaft, 2022 gewann die Gruppe den World Cup ebenso wie bereits 2018. 2019 gewann das Team aus Einbeck sowohl die Europa- wie auch die Weltmeisterschaft in seiner Disziplin. Für solche Erfolge trainieren die Mitglieder jedes Wochenende und opfern ihren Urlaub für Wettkämpfe. „Unter der Woche wird erwartet, dass die Mitglieder selbstständig an ihrer Athletik trainieren,“ erklärt Ziegenhagen-Gielnik. Für die Mitglieder, die trotz ihres Erfolgs kein Geld mit dem Sport verdienten, bedeute das Kunstskaten alles.

„Wir wollen den Titel verteidigen, endlich die Chance dafür bekommen und zeigen, dass wir präsent sind“, fasst Ziegenhagen-Gielnik die Motivation des Teams zusammen.

„Für viele Mitglieder wäre es zudem das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen“, sagt Sundmacher.

Die größte Konkurrenz sieht das Dream-Team in der Gruppe aus Argentinien, gefolgt von Italien.

Für das Team heißt es jetzt: Abwarten und Daumendrücken, dass man im September in Kolumbien antreten kann. Interessierte finden den Spendenlink auf der Instagram-Seite der Gruppe @dream.team.skating. (Svenja Heckerott)