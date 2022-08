Elf neue Endoskope für das Bürgerspital Einbeck

Einbecker KWS unterstützt Klinik für Innere Medizin

+ © Bürgerspital Einbeck Neue Technik im Bürgerspital: Von links Dr. Ingo Neumann und Geschäftsführer Tim Wozniak (3. von rechts) sowie das Team der Klinik für Innere Medizin. © Bürgerspital Einbeck

Das Einbecker Bürgerspital (EBS) hat seine Ausstattung der Klinik für Innere Medizin erweitert: Schon im April hat Chefarzt Dr. Ingo Neumann seine Tätigkeit begonnen. Jetzt steht laut Pressemitteilung für die Klinik des Facharztes für Innere Medizin und Gastroenterologie, Betriebsmedizin und Rettungsmedizin eine weitere bedeutsame Neuanschaffung an: Elf moderne Endoskope hat das Team nun zur Verfügung.

Einbeck - „Alle Beschäftigten gemeinsam haben in der Vergangenheit viel dafür geleistet, dass wir immer wieder neue Investitionen zum Wohle der Patientinnen und Patienten tätigen konnten“, betont EBS-Geschäftsführer Tim Wozniak. Damit sei ein weiterer Beitrag dazu geleistet worden, das EBS als ein modernes und zukunftsgerichtetes Krankenhaus aufzustellen, heißt es weiter.

Möglich wurde dies laut Mitteilung auch durch den ortsansässigen Saatguthersteller KWS, der sich durch ein Sponsoring beteiligte. „Neben unseren eigenen Investitionen ist dieses Sponsoring eine wertvolle Ergänzung, die in Einbeck die ärztliche Erstversorgung zukunftssicher aufstellt.“

Die elf Endoskope werden für alle gängigen Spiegelungen des Magen- und Darmtraktes eingesetzt und verfügen über modernste hochauflösende Kameratechnik, heißt es seitens der Klinik.

Seit Mitte Juli ist zudem auch die Kapselendoskopie möglich. Bei einer Kapselendoskopie wird eine Minikamera in einer pillenförmigen Kapsel verschluckt, durchquert den gesamten Magen-Darm-Trakt und fotografiert dabei die Darmschleimhaut. Die kleine Kamera verfügt über eine LED-Lampe, die den Verdauungstrakt ausleuchtet.

Zusätzlich ist ein Endoskopie-Turm Teil des KWS-Sponsorings, so die Klinik weiter. Über diesen Turm mit leistungsstarkem Prozessor können unter anderem die Ergebnisse der Untersuchung sowie Befunde digital in die elektronische Patientenakte oder das interne Krankenhausinformationssystem übertragen werden. Damit gehören in der Abteilung für Innere Medizin des Einbecker Bürgerspitals Untersuchungsergebnisse auf Papier der Vergangenheit an.

Termine für Endoskopien gibt es unter Telefon 0 55 61/94 02 41. (kat)