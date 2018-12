Dreimal Feuer am Wochenende im Landkreis Northeim

Gleich dreimal mussten die Feuerwehren in der Region am Wochenende zu Bränden ausrücken.

Am Samstag gegen 11 Uhr stand eine Gartenhütte in Immensen bei Einbeck in Brand. Die Hütte, die direkt neben einem Wohnhaus stand, konnte schnell gelöscht werden. Die 48-jährige Hausbewohnerin und ihr Sohn blieben unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Gegen 16.40 wurde dann ein Feuer in der Küche einer Gastronomie Am Anger in Hardegsen gemeldet. Laut Polizei haben zwei Gänse im Ofen eine Rauchentwicklung verursacht und der Ofen anschließend Feuer gefangen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein Mitarbeiter kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

In der Nacht zu Sonntag brannte dann ein Schornstein gegen 1.20 Uhr in der Maschenstraße in Einbeck. Bei dem Feuer, das von einem Fußgänger gemeldet wurde, ist laut Polizei kein Schaden entstanden. Es wurde niemand verletzt.