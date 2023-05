Heinz-Erhardt-Komödie: Als Einbeck eine Filmkulisse war

Vor 65 Jahren

+ © Foto: Karl-May-Archiv Göttingen / Deutsche Film-Hansa Der Einbecker Markt als Filmkulisse: Eine Szene mit Heinz Erhardt, die vor der zu einer Bäckerei umgewidmeten Rats-Apotheke gedreht wurde. © Foto: Karl-May-Archiv Göttingen / Deutsche Film-Hansa

Vor 65 Jahren, im Oktober 1958, war Einbeck Filmkulisse für einen großen Filmklassiker mit Heinz Ehrhardt.

Einbeck - Mit einer Filmvorführung des Streifens „Vater, Mutter und neun Kinder“ im Einbecker Kino Welttheater am Samstag, 3. Juni, möchte eine Arbeitsgruppe des Einbecker Geschichtsvereins dieses Ereignis in Erinnerung rufen.

An diesem Tag wird ab 17 Uhr im Welttheater am Marktplatz der Originalfilm gezeigt. Dafür hat jetzt der Vorverkauf begonnen. Mehrere Mitglieder der Familie Erhardt haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt, heißt es aus dem Kreis der Arbeitsgruppe.

+ Heinz Erhardt © Foto: Röhnert/DPA-bildfunk

Zum Inhalt der Komödie: Bäckermeister Friedrich Schiller (Heinz Erhardt) führt ein harmonisches Familienleben mit seiner Ehefrau Martha, mit der er kurz vor der Silberhochzeit steht, und neun Kindern, wobei er auch seinen heranwachsenden Töchtern stets zur Seite steht, sei es bei Liebeskummer oder kniffligen Hausaufgaben. Ein vermeintlicher Seitensprung des Bäckermeisters wirbelt viel Mehl auf, doch wie heißt es im Schlusslied: „Eine glückliche Familie ist das schönste auf der Welt, dies Glück gibt’s nur für Liebe, nicht für Geld.“ Einlass ist am Samstag, 3. Juni, ab 16.30 Uhr. Zuvor wird auf dem Marktplatz vor der Rats-Apotheke ein kleines Programm stattfinden, mit der die Arbeitsgruppe des Geschichtsvereins an die Dreharbeiten vor 65 Jahren erinnern will.

Mehrere Außenaufnahmen für den Heinz-Erhardt-Film sind in Einbeck auf dem Marktplatz vor der zur Bäckerei umgewidmeten Rats-Apotheke und der Sparkasse entstanden mit der Einbecker Marktkirche und der Tiedexer Straße als Fachwerk-Kulisse. (Axel Gödecke)

Tickets an der Kinokasse, Tel. 05561/1044. Auch im Internet gibt es Karten unter einbecker-kinos.de/programm/film/vater-mutter-und-neun-kinder