Initiative für den Erhalt des Jugendfreizeitheims von Silberborn optimistisch: „Wir können es schaffen“

Einbeck. Unter anderem mit 15.000 Faltblättern wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens für den Erhalt des Jugendfreizeitheimes Silberborn für den Bürgerentscheid am 27. Januar werben. Die ersten Plakate sollen noch vor Weihnachten auf das Thema aufmerksam machen.

Ziel sei eine flächendeckende Verteilung im Kreisgebiet, sagte Heinz-Willi Elter (Garlebsen), Vorsitzender des Turnkreises Northeim-Einbeck und einer der drei Organisatoren. Bis zum 6. Januar sollen die Wahlbenachrichtigungen von den Städten und Gemeinden verschickt sein, dann könnten die ab 16 Jahren wahlberichtigten Bürger auch Briefwahl beantragen, betonte er am Donnerstag mit seinen Mitstreiterinnen Dr. Friederike Kaiser (Uslar-Fürstenhagen) und Ulrike Glaesner (Bodenfelde) bei einer Pressekonferenz in Einbeck.

Über die Vereine wollen sie möglichst viele der Wahlberechtigten erreichen und auf den Bürgerentscheid hinweisen. Im Januar sind öffentlichkeitswirksame Aktionen geplant, außerdem Infostände.

„Geburtstagsgeschenk“

„Der Bürgerentscheid kann erfolgreich sein, wenn alle 13 417 Bürger zur Wahl gehen, die das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, außerdem alle, die das Jugendfreizeitheim Silberborn als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener positiv erlebt haben“, sagte Elter. „Ein positives Ergebnis beim Bürgerentscheid wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für das Jugendfreizeitheim, das 2019 sein 70-jähriges Bestehen feiert.“

Einfach sei es beim Bürgerbegehren bereits nicht gewesen, die große Zahl von Unterschriften zu sammeln, die Vorgabe habe man jedoch weit übertroffen. Die Organisatoren sind deshalb auch optimistisch, im nächsten Schritt beim Bürgerentscheid 22 695 Stimmen für den Erhalt von Silberborn erzielen zu können: „Wir Bürger können es schaffen, die Entscheidung findet jetzt an der Wahlurne statt.“

In seinem Faltblatt listet der Unterstützerkreis neun Argumente auf, die seiner Meinung nach für den Verbleib des Jugendfreizeitheimes in kommunaler Trägerschaft des Landkreises Northeim sprechen. „Die Schulklassen waren immer begeistert, unter anderem von der ausgezeichneten Sportausstattung des Hauses“, sagte die ehemalige Uslarer Grundschulrektorin Ulrike Glaesner. Die Waldpädagogin Dr. Friederike Kaiser wunderte sich, dass der Landkreis Umweltbildung an anderer Stelle fördere, Silberborn aber schließe, obwohl es diese Einrichtung bereits seit Jahren gebe und der Landkreis als Hausherr sogar die Inhalte entscheiden könnte.

Das Argument, dass nur rund 20 Prozent der Besucher aus dem Landkreis Northeim stammten, konterte Heinz-Willi Elter damit, dass das Jugendfreizeitheim eben attraktiv für auswärtige Gäste sei.

Vorhandene Rücklagen in Höhe von mehr als 1,1 Millionen Euro könnten das jährliche Betriebsdefizit von laut Kreisverwaltung 200 000 Euro noch Jahre decken. Bei einer Schließung müsse der Landkreis zudem 700 000 Euro Steuern an das Finanzamt zahlen, lauten weitere Argumente der Bürgerentscheid-Organisatoren.

20% der Wahlberechtigten müssen zustimmen

Über folgende Frage sollen die Bürger des Landkreises Northeim am Sonntag, 27. Januar, abstimmen: „Sind Sie dafür, dass der Betrieb der kommunalen Einrichtung Jugendfreizeitheim Silberborn in der Trägerschaft des Landkreises Northeim über den 31.12.2018 hinaus fortgesetzt wird?“

Nach der Niedersächsischen Kommunalverfassung ist ein Bürgerentscheid erfolgreich, wenn die absolute Mehrheit der Teilnehmer an der Abstimmung mit Ja stimmt. Diese Mehrheit muss außerdem mindestens 20 Prozent der bei Kommunalwahlen stimmberechtigten Bürger entsprechen. Das sind laut Heinz-Willi Elter, einer der Initiators des Bürgerentscheids, 22 695 Ja-Stimmen.