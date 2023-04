Verein „Die Aktivitäter“ will historische Immobilie wieder mit Leben füllen

Magie soll in Walkemühle einziehen

+ © Frank Bertram Vom städtischen Bauhof ist das Außengelände der Walkemühle von den Hecken und Bewuchs befreit worden, jetzt stoßen die Aktivitäter um Katrin Liebscher das Tor auf, um das Gelände zu einem Treffpunkt für Menschen jeden Alters zu machen. © Frank Bertram

Dichte Hecken ranken sich um die Walkemühle in Einbeck. Das mehr als 250 Jahre alte Fachwerkgebäude am südlichen Stadtrand von Einbeck steht seit vielen Jahren leer.

Einbeck – Ein Mühlenrad, das im Wasser klappert, hat die Walkemühle längst nicht mehr. Aber kaum sind die ersten Sträucher zurückgeschnitten, sind wieder Aktivitäten auf dem knapp 2700 Quadratmeter großen Grundstück am Mühlenkanal zu sehen. Die Walkemühle soll zur „magischen Mühle“ werden. Für dieses Projekt hat der junge Verein „Die Aktivitäter“ das Areal von der Stadt Einbeck gepachtet.

Und die „Aktivitäter“ machen ihrem Namen alle Ehre: Kaum haben sie den Schlüssel für das umzäunte Grundstück in den Händen, werden sie aktiv. Katrin Liebscher steht im Anbau der Walkemühle und hat genau vor Augen, wie sich der zurzeit noch leere Raum des einstigen Turbinenhauses durch Bücherregale und Sitzmöbel verändern soll. „Hier schaffen wir eine magische Bibliothek, die ein Gemeinschaftsraum und Wohlfühlort werden soll, Leseclub-Veranstaltungen für Jung und Alt können hier stattfinden“, sagt die 40-jährige Einbeckerin. Sie ist Vorsitzende des erst vor drei Jahren gebildeten Vereins. Eine richtige Heimat hatten die „Aktivitäter“ bislang nicht, diese soll jetzt die Walkemühle werden.

Der Verein „Aktivitäter“ hat der Stadt Einbeck ein Grundkonzept für die Walkemühle vorgelegt, das den Verwaltungsausschuss überzeugt hat, wie Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek auf HNA-Nachfrage berichtete.

Schritt für Schritt wollen die zurzeit etwa 20 Mitglieder des jungen Vereins dabei vorgehen. Zwischen 20 und 70 Jahren alt sind die „Aktivitäter“, sie freuen sich über Mitstreiter jeden Alters für ihre Projekte, bei denen sich jeder einbringen kann – mit der Motivation und den Fähigkeiten, die er hat.

In der „magischen Walkemühle“ wollen sie das Gelände zu einem generationsübergreifenden Treffpunkt entwickeln. „Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters zusammenzubringen, um gemeinsam zu lernen, zu gestalten und zu träumen“, sagt Katrin Liebscher.

Dass sie einen langen Atem haben und eher in Jahren denken müssen, ist den „Aktivitätern“ bewusst. Der Verein möchte Fördermitteln für konkrete Einzelprojekte und Abschnitte der Sanierung beantragen. Im 90 Quadratmeter großen Erdgeschoss-Raum des eigentlichen Mühlengebäudes soll eine „museumsähnliche“ Sammlung/Ausstellung entstehen, angelehnt an das „Museum of Witchcraft“ im englischen Dorf Boscastle/Cornwall.

Alle Aktivitäten sollen unter der Überschrift „Zauberei, Magie und Hexerei“ stehen. Damit hofft der Verein, eine breite Basis und viele Facetten von fantasievollen Menschen möglichst dauerhaft an das Projekt zu binden. Das Thema „Magie“ erfreue sich spätestens seit dem Erfolg von Harry Potter großer Beliebtheit, weiß Liebscher.

Zunächst muss die Walkemühle instand gesetzt werden, das 46 Quadratmeter große Turbinenhaus benötigt unter anderem neue Fenster, bevor er eine „magische Bibliothek“ sein kann. Zudem müsse das Grundstück weiter eingefriedet werden und eine Absicherung zum Mühlenkanal bekommen, sagt die Vorsitzende. Der (Kräuter-) Garten soll durch „Beet-Patenschaften“ strukturiert und organisiert werden. Bei all diesen Aktivitäten sind Kooperationen mit Handwerkern, benachbarten Senioren-Wohnanlagen und den Schulen angestrebt. „Die Generationen können sich gegenseitig inspirieren, motivieren, mitreißen und fördern“, sagt Liebscher. Erforderliche Bauleistungen (zum Beispiel Lehmputzen, Pflanzenkunde) sollen in Workshops gemeinsam mit Interessierten unter Anleitung von Fachleuten erfolgen – alles in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

Info: Über sein Vorhaben will der Verein am Freitag, 12. Mai, ab 18 Uhr im Neu-Deli in der Münsterstraße informieren. Dort auf der großen Kinoleinwand wird es dann auch ein 3D-Modell der Walkemühle zu sehen geben. (Frank Bertram)