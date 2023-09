Mann aus Einbeck betrunken mit Krankenfahrstuhl im Straßenverkehr unterwegs

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Symboldbild © Karl-Josef Hildenbrand

Polizei stoppt einen angetrunkenen Rollstuhlfahrer in Einbeck.

Einbeck – Weil er stark betrunken in der Nacht zum Samstag mit seinem Krankenfahrstuhl, also einem motorisierten Rollstuhl, in der Einbecker Innenstadt unterwegs war und Inhaber eines Autoführerscheins ist, wurde gegen einen 54-jährigen Mann aus Einbeck ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Bei einem Atemalkoholtest im Anschluss an eine Personenkontrolle sei bei dem Mann „ein Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit“ festgestellt worden, sodass eine Blutprobe angeordnet worden sei, heißt es dazu im Polizeibericht.

Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt. Da ihm die Weiterfahrt mit seinem Krankenfahrstuhl untersagt wurde, er aber auf ein Transportmittel angewiesen war, wurde er von den Polizeibeamten nach Hause gebracht. (Niko Mönkemeyer)