Marihuana-Plantage in Einbeck: Bewährungsstrafe für 39-Jährigen

Von: Heidi Niemann

So oder so ähnlich dürfte es ausgesehen haben, als Polizeibeamte die Marihuanaplantage in Wenzen entdeckt haben. © ABIR SULTAN/DPA

Am Landgericht Göttingen wurde im zweiten Prozess um die Marihuana-Plantage in der Einbecker Ortschaft Wenzen das Urteil gesprochen.

Göttingen/Einbeck – In dem zweiten Prozess um eine Marihuana-Plantage im Einbecker Ortsteil Wenzen hat das Landgericht Göttingen einen 39 Jahre alten Angeklagten am Montag zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die Kammer befand den Angeklagten des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben für schuldig. Der 39-Jährige erhielt unter anderem die Auflage, 240 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Außerdem soll er sich professionelle Unterstützung sowohl in einer Sucht- als auch in einer Schuldnerberatungsstelle holen.

Der Angeklagte hatte gestanden, einem alten Schulfreund bei der Installation und dem Betrieb der Plantage geholfen zu haben. Der 38 Jahre alte Freund war bereits im März in einem gesonderten Verfahren vom Göttinger Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Der 38-Jährige hatte im Mai 2021 das frühere landwirtschaftliche Anwesen in Wenzen gekauft - was sich im Nachhinein als keine besonders gute Idee entpuppte: „Das Gebäude war eine Bruchbude“, sagte die Vorsitzende Richterin Natascha Czetto.

Der Angeklagte kannte den 38-Jährigen aus der Grundschule. Als sein Schulfreund vor 20 Jahren nach Göttingen umzog, zog der Angeklagte im Sommer 2003 ebenfalls in die Universitätsstadt.

Im Sommer 2021 verlor der Angeklagte, der seit seinem 25. Lebensjahr Sozialleistungen bezieht, seine Wohnung, weil er mehrere Monate keine Miete gezahlt hatte. In dieser Situation bot ihm sein alter Schulfreund an, unentgeltlich in dem Haus in Wenzen zu wohnen. Als Gegenleistung sollte er bei der Sanierung helfen. Schon nach kurzer Zeit stellte der befreundete Hausbesitzer fest, dass die Sanierungskosten seine finanziellen Möglichkeiten weit überstiegen.

Der 38-Jährige habe daraufhin den Plan gefasst, in dem Gebäude eine Marihuana-Plantage einzurichten und die Cannabis-Produktion später gewinnbringend zu verkaufen, sagte die Richterin. Der Angeklagte habe von den Plänen gewusst und aus freundschaftlicher Verbundenheit mitgemacht.

Nachdem Anfang 2022 die ersten 200 Pflanzen ausgesät worden waren, habe er diese gegossen und gedüngt. Anders als sein Vermieter habe der Angeklagte selbst kein Cannabis konsumiert, jedoch täglich Alkohol getrunken. Im August sei es deshalb zum Streit gekommen. Der Angeklagte habe daraufhin das Haus verlassen und sei zu seinem Vater nach Meppen gezogen.

Die Plantage sei sehr professionell ausgestattet und auf Dauer angelegt gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin. Auch wenn der Angeklagte kein eigenes Interesse an den Drogen gehabt habe, habe er sich des Besitzes von Betäubungsmitteln schuldig gemacht: „Sie hatten Zugriff darauf.“

Zu seinen Gunsten wirkte sich sein Geständnis aus. Der Angeklagte habe umfassend ausgesagt und mehr eingeräumt als aufgrund der Ermittlungen ersichtlich gewesen war.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine dreijährige Freiheitsstrafe gefordert hatte, und begründete das damit, dass der 39-Jährige trotz seiner Alkoholsucht und chronischer Geldknappheit bislang keine Vorstrafen hat. Die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert. (Heidi Niemann)