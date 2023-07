Einbeck wird am Wochenende zum Mekka für Oldtimer-Fans

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Die Oldtimer, die in Einbeck am Samstag an der PS-Speicher-Rallye und am Sonntag am Korso durch die Innenstadt teilnehmen, sind in jedem Jahr ein beliebtes Fotomotiv. © Foto: Hubert Jelinek

Alte Schätzchen und jede Menge blitzender Chrom: Das Automobilmuseum PS-Speicher feiert von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juli, die Oldtimertage 2023.

Einbeck – Neben der traditionellen PS-Speicher-Rallye am Samstag können sich Besucher auch in diesem Jahr auf einen Fahrzeugkorso am Sonntag, eine Mobilitätsmeile in der Innenstadt sowie einen verkaufsoffenen Sonntag freuen. Veranstaltet werden die Oldtimertage vom PS-Speicher in Kooperation mit Einbeck Marketing, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus ganz Deutschland kommen die Fahrer zur PS-Speicher-Rallye am Samstag nach Einbeck. Wegen der großen Nachfrage haben die Veranstalter das Starterfeld von 170 auf 220 Fahrzeuge aufgestockt, heißt es in der Ankündigung. Die Baujahre der Oldtimer reichen von 1923 bis 1993.

Schon am Freitag treffen die ersten Oldtimer in Einbeck ein. Abends bildet ein Vortrag den Auftakt des offiziellen Programms: Mario Theissen berichtet ab 19 Uhr in der PS-Halle über seine spannende Zeit als Motorsportdirektor bei BMW. Mit Beginn seines Ruhestands habe er sich mit seiner Leidenschaft für alte Autos beschäftigt und ist seit 2013 ehrenamtlicher Oldtimer-Referent und Mitglied im Sportausschuss des ADAC. Außerdem ist Theissen seit 2014 Senior Vice President der FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), dem Weltverband der Oldtimer-Clubs, dem über 100 Mitgliedsorganisationen in mehr als 75 Ländern angehören. Der Eintritt kostet zehn Euro, Förderfreunde und Teilnehmer an der Rallye haben freien Zugang. Tickets gibt es im Vorverkauf im PS-Speicher oder an der Abendkasse.

Der Startschuss für die Rallye fällt am Samstag, 10.01 Uhr am PS-Speicher: Das Stifterehepaar des Automobilmuseums Gabriele Rehkopf-Adt und Karl-Heinz Rehkopf, geben die 151 Kilometer lange Strecke frei.

Die Route führt die 220 Teilnehmer von Einbeck aus über malerische Landstraßen durch Südniedersachsen bis hin zum Kunstmuseum Schloss Derneburg. Die Rückfahrt führt über Diekholzen, Alfeld und Delligsen wieder zurück nach Einbeck.

Die Rückkehr der Rallye-Teilnehmer am PS-Speicher ab 15.30 Uhr moderiert Andy Schwietzer, Motorrad- und Kleinwagenkurator des Museums. Ab 21 Uhr steht die international bekannte Bluesformation „B.B. & The Blues Shacks“ auf der Bühne im Innenhof des PS.Speicher. Der Eintritt ist kostenlos.

Parallel zur Rallye lädt Einbeck Marketing am Samstag ab 10 Uhr zur Mobilitätsmeile mit buntem Familienprogramm in die Einbecker Innenstadt ein. Am Nachmittag findet eine Karaoke-Party auf der Marktplatzbühne statt.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des PS-Speicher-Korsos und einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Aufstellung zum Korso durch die Innenstadt und über den Marktplatz beginnt ab 9 Uhr am PS-Speicher, Start ist um 11 Uhr. Zugelassen sind Fahrzeuge nicht jünger als Baujahr 2000. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Angeführt wird der Korso vom Stifterehepaar Rehkopf. Abgesichert wird der Korso von der Polizei Einbeck und von ehrenamtlichen Bikern. (kat)