Extremsportler: Mit Blasen an den Füßen um die Zugspitze

Von: Hans-Joachim Oschmann

Ein tolles Panorama: Diese Berggruppe hat Nils Busse bewältigt. Dabei erreichte er eine größte Höhe von 2160 Metern. © Nils Busse

Extremsportler Nils Busse aus Salzderhelden erfüllte sich einen weiteren sportlichen Traum.

Salzderhelden/Garmisch-Partenkirchen – Extremsportler Nils Busse, der im Winter zwölf Stunden am Stück um den Northeimer Freizeitsee gelaufen ist und dabei über 90 Kilometer zurückgelegt hat, setzte seiner sportlichen Karriere jetzt eine weitere Krone auf. Gerade war er 25 Stunden beim Zugspitz-Ultratrail um Deutschlands höchsten Berg auf den Beinen.

„Das mache ich nie wieder“, war sich der 41-Jährige sicher, als er nach 113,9 Kilometern und bewältigten 5785 Höhenmetern völlig erschöpft und mit vielen Blasen an den Füßen in Garmisch-Partenkirchen ins Ziel kam. Doch schon kurze Zeit später hatte sich seine Denkweise geändert. „Inzwischen halte ich eine Wiederholung nicht nur für möglich, sondern für sehr wahrscheinlich“, sagte er der HNA mit dem klaren Ziel vor Augen, beim nächsten Mal noch schneller unterwegs zu sein.

Der Zugspitz-Ultratrail stand schon seit einigen Jahren auf dem Wunschzettel von Busse ganz weit oben. Natürlich hat sich der Mann aus Salzderhelden akribisch auf dieses Ereignis vorbereitet, hat in den vergangenen Wochen und Monaten über 1500 Trainingskilometer abgespult und diversen anderen Ausgleichssport betrieben.

So ging er bei der Brocken-Challenge im Harz an den Start, bewältigte die 82 Kilometer lange Tour mit 2600 Höhenmetern in 10 Stunden und 46 Minuten. „Ich dachte, ich könnte auf Grundlage dieses Ergebnisses in etwa kalkulieren, dass ich für den Zugspitz-Trail zwölf bis 13 Stunden brauche.“

Doch die Rechnung ging nicht auf, denn die Strapazen, die an der Zugspitze auf Busse zukamen, hatte er unterschätzt. „Ich bin mehrfach an meine Grenzen gestoßen“, gibt er unumwunden zu. Zwar fand er den Start in Garmisch gegen 22 Uhr, also mitten in die Nacht hinein, als besondere Herausforderung, doch zunächst lief für ihn alles bestens.

Busse schwärmt von der tollen Verpflegung, die alle zehn Kilometer auf ihn wartete. Natürlich hatte er selbst einiges wie Wechselschuhe, Getränke und Snacks in seinem acht Kilogramm schweren Rucksack dabei. „Zur Pflicht waren uns Teilnehmern unter anderen eine Rettungsdecke und Trillerpfeife auferlegt worden.“

Bei Kilometer 86 dachte der Extremsportler daran, aufzugeben. „Ich war ganz dicht davor.“

Was ihm geholfen hat: „Ich habe meine Frau angerufen und die hat mich motiviert, weiterzumachen! Lisa war zuvor selbst aktiv, hatte die 14 Kilometer lange Strecke mit 600 Höhenmetern absolviert.“

Es gab in Garmisch-Partenkirchen sechs lange Distanzen. 4000 Sportlerinnen und Sportler gingen an den Start. Busse hatte sich bei seinem Alpin-Debüt bewusst für die längste Strecke entschieden, und mit ihm 800 Starter. Wie groß diese Herausforderung war, belegt die Zahl, dass in seiner Gruppe 401 Personen aufgegeben haben. „Umso größer war meine Freude, dass ich die 113,9 Kilometer lange Tour nach 24 Stunden und 55 Minuten doch noch gepackt habe“, lautet sein persönlicher Triumph. Das bedeutete für ihn Platz 333. Der schnellste Teilnehmer schaffte die Tour übrigens in zwölfeinhalb Stunden.