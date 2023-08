Musik, Karussell und Märkte beim Eulenfest in Einbeck

Von: Svenja Heckerott

Teilen

Die Festorganisatoren bei der Pressekonferenz zum 47. Einbecker Eulenfest von links Svea Bode, Rebecca, Siemoneit-Barum, Mandy Eickhoff, Rudolf Reinert, Christoph Bajohr und Stephan Richter. © Einbeck Marketing

Beim 47. Eulenfest in Einbeck gibt es auch in diesem Jahr jede Menge Musik-Acts, Fahrgeschäfte und Märkte für Besucher. Das Stadtfest zieht sich über ein Wochenende: Vom 6. Oktober bis 8. Oktober.

Einbeck – Das 47. Einbecker Eulenfest findet in diesem Jahr unter dem Titel „Einbeck bockt!“ statt, denn es fällt zusammen mit dem Bockbierjahr. Von Freitag, 6. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, erwarten Besucher Livemusik, Fahrgeschäfte, ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot und bunte Marktstände beim Stadtfest in Einbeck.

Starten wird das Eulenfest am Freitag, 6. Oktober, um 17 Uhr, wenn Bürgermeisterin Sabine Michalek traditionell das erste Fass Einbecker Winter-Bock auf der Hauptbühne am Marktplatz ansticht, gibt das Einbeck Marketing an. Im Anschluss daran werde es über das Wochenende hinweg ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf vier Bühnen für ein Partygefühl in der ganzen Stadt geben.

Beginnen wird das musikalische Angebot am Freitagabend auf der Hauptbühne. Hier wird die Tanzkapelle „United 4“ mit Partyrock auf dem Einbecker Marktplatz zu sehen sein.

Am Samstagabend, 7. Oktober, gehört die Marktplatzbühne einer Band aus der Region. „Chair -o-plane“ spielen ab 20 Uhr. Danach soll laut Presseankündigung „DJ-Curry“ bis Mitternacht auftreten. Eine „After-Show-Party“ folgt anschließend im Rheinischen Hof.

Auf dem Hallenplan lädt am Samstag der Wochenmarkt zu einem Besuch ein. Auch die Feuerwehr soll mit Infos, einer Ausstellung der Fachgruppe Rettungsrobotik und virtueller Brandbekämpfung im Rosental zu finden sein.

Anlässlich des 125. Jubiläums von „Polenz Spiel und Freizeit“ soll es zudem am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober, eine Familien-Oase geben, teilt Einbeck Marketing mit. Geplant seien hier eine Pokémon-Tauschaktion, ein LEGO-Bau-Wettbewerb, ein Bruder und Siko Spielpark und zahlreiche weitere Kinder und Familienaktionen. Daneben gibt es in der Marktstraße ab 9 Uhr einen Kinderflohmarkt.

Auf der Jumie-Bühne am Möncheplatz sollen die Bands „Superstarfuckers“, „Die Legende von Nord“ und „Green Maschine“ am Samstag und Sonntag zu sehen sein.

Der Sonntag, 8. Oktober, steht unter dem Motto „Schlager“. Nach Presseankündigung lässt Anna Carina Woitschack die Herzen von Schlagerfans höherschlagen.

Der Sonntagnachmittag gehört traditionell dem Schlager-Stargast. In diesem Jahr wird dies das Schlager-Urgestein „Olaf der Flipper“ mit seinen größten Hits sein. Er wird auf dem Marktplatz zu sehen sein.

Im Anschluss kann der Einzelhandel Besucher locken. Von 13 bis 18 Uhr soll ein verkaufsoffener Sonntag Gelegenheit zum Shoppen bieten.

Zur selben Zeit findet zudem der Tag der offenen Tür der Feuerwehr in der Feuerwache (Benser Straße 37) statt.

Ab 18 Uhr spielt „Brazzo Brazzone und das World Brass Orchestra“ auf der Hauptbühne.

Die Eulenfest-Verlosung erfolgt ab 20 Uhr auf dem Marktplatz. Teilnehmer haben die Chance, Hauptpreise und viele weitere Sachpreise zu gewinnen. Nach Angaben des Einbecker Marketings sind darunter zwei Chopper E-Scooter, ein E-Bike Familienpaket und ein Gutschein für eine Urlaubsreise im Wert von 1500 Euro.

Während des Eulenfestes wird von der Landmeile bis zur Weltmeile in der Altendorfer Straße eine Vielfalt an kulinarischen Angeboten, Kunsthandwerken sowie ein breitgefächertes Bühnenprogramm zu finden sein.

Kirmesspaß im Fachwerkambiente wird ebenfalls nicht fehlen: Es gibt das Ostseestern-Riesenrad auf dem Parplatz am Breil, am Möncheplatz einen Break-Dancer und Devil-Dance. Auf dem Parkplatz am Pfänderwinkel kommen Adrenalin-Junkies mit dem „Night Style“ auf ihre Kosten.

Für Kinder soll es ein Kinderkarussell, Bungee-Trampolin und einen Fantasialand-Babyflug geben, kündigt Einbeck Marketing an. (Svenja Heckerott)