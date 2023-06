Gymnasium Einbeck: Neubau im Gespräch

Von: Hans-Peter Niesen

Die Goetheschule in Einbeck: Statt sie zu erweitern und zu sanieren steht ein Neubau an anderer Stelle zur Diskussion. © Frank Bertram

Der Northeimer Kreistag muss über die Zukunft des Goethegymnasiums in Einbeck entscheiden

Einbeck – Soll das Gymnasium Goetheschule in Einbeck komplett neu gebaut oder soll der vorhandene Anbau der Schule am bisherigen Standort Schützenstraße abgerissen und neu errichtet werden? Auf diese Frage muss die Politik des Landkreises Northeim möglichst rasch eine Antwort finden. Zunächst soll jetzt aber intern in den Fraktionen beraten werden.

Kreisbaudezernentin Julia Gogrewe sagte in der jüngsten Bauausschusssitzung des Landkreises, Abbruch und Neubau des Anbaus am bisherigen Standort Schützenstraße würden rund 24,6 Millionen Euro kosten. Ein Neubau der gesamten Schule auf dem Areal der ehemaligen Kleingartensiedlung am Hubeweg würden nur 1,1 Millionen Euro mehr erfordern.

Vorteil des kompletten Neubaus sei, dass er mit fünf Jahren Realisierungszeit schneller zu verwirklichen sei. Am bisherigen Standort müsse mit sieben bis siebeneinhalb Jahren gerechnet werden einschließlich der Sanierung des Altbaus.

Als weiteren Vorteil eines kompletten Neubaus nannte sie, dass durch eine kompakte Bauweise „mehr pädagogische Räume auf der gleichen Raumfläche“ geschaffen werden könnten.

Das für den Neubau ins Auge gefasste Areal gehört der Klosterkammer Hannover. Er könnte auf Erbbaurechtsbasis genutzt werden. Das Bodengutachten habe ergeben, dass es keine nachweisbaren Altlasten aufweise. Beim Abriss und Neubau des vorhandenen Anbaus am alten Standort müsste am Schulzentrum Hubeweg ein Interimsschulstandort geschaffen werden.

Der Abriss des vorhandenen Anbaus werde notwendig, weil seinerzeit „nicht nach der vorliegenden Statik und Plänen gebaut“ wurde und eine Aufstockung hinsichtlich der Tragfähigkeit, des Brand- und Korrosionsschutzes im derzeitigen Zustand nicht möglich“ sei. Im Brandfall sei die Tragfähigkeit beeinträchtigt.

Die eigentlich beschlossene Aufstockung könne ohne umfangreiche Sanierungen im Bestand nicht umgesetzt werden. Das hatte der Kreistag im Juli 2022 erst in einer Grundsatzentscheidung befürwortet. Knackpunkt ist, dass für das alte Gebäude eine Nachnutzung gefunden werden muss. Der Altbau wurde 1907 in neugotischem Stil errichtet und in den 1950er- und 1960er-Jahren durch drei Erweiterungsbauten vergrößert. (Hans-Peter Niesen)