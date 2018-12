Neuer Maßanzug für KWS in Einbeck

Die KWS-Zentrale in Einbeck.

Einbeck. Bei aller Veränderung schlägt das Herz des global tätigen Saatzuchtunternehmens KWS auch in Zukunft in Einbeck. „Hier bauen wir auf, nicht ab“, verdeutlicht Vorstandschef Dr. Hagen Duenbostel.

Bei der Hauptversammlung mit rund 700 Aktionären am Freitag hat sich das Unternehmen einen neuen „Maßanzug“ zugelegt, wie der KWS-Vorstandsprecher den Wechsel in der Rechtsform bezeichnete. Diese ermögliche Wachstum und Kontinuität gleichermaßen. „Vorstand und Aufsichtsrat sind sich einig, dass wir verstärkt durch Zukäufe wachsen und Aquisitionen auch flexibel über den Kapitalmarkt finanzieren wollen“, sagte Duenbostel. Gleichzeitig wolle man „das einzigartige Profil unseres Familienunternehmens“ erhalten.

Deshalb ist KWS dem Beispiel von Henkel oder Ottobock gefolgt und hat für 2019 einen Wechsel der Rechtsform der KWS Saat SE in eine SE & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) und einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 beschlossen, jeder Aktionär erhält für jede bestehende Aktie vier Aktien.

Mit der Umwandlung sei sichergestellt, dass die familiengeprägten Mehrheitsverhältnisse bei KWS auch bei einer Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien unbeeinträchtigt bleiben werden. „Wir Familienaktionäre denken in Generationen und nicht in Quartalen“, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Andreas Büchting. „Die Verhältnisse bleiben wie sie sind“, formulierte es Duenbostel. „Wenn sie etwas Gutes für KWS tun wollen, stimmen sie zu“, sagte er vor der Abstimmung. Was die breite Mehrheit tat.

An den Beteiligungsverhältnissen ergeben sich keine Änderungen, die Mehrheit bleibt bei den Familien Büchting und Oetker. Komplementärin der neuen KGaA wird die KWS SE. Darin haben die Familienaktionäre die Mehrheit der Stimmrechte. Aufgabe der KWS SE ist die Geschäftsführung und damit die langfristige und strategische Steuerung des Unternehmens.

Gesellschafter sind die Beteiligungsgesellschaften der Familien Büchting und Oetker (je 40 Prozent) sowie des Ex-Aufsichtsrates Dr. Hubertus von Baumbach (20 Prozent), dem dort eine „moderierende Rolle“ zukomme, wie es Vorstandschef Duenbostel formulierte.

Niemals mehr werde es nun eine feindliche Übernahme geben können, die Kleinaktionäre hätten hingegen noch weniger zu sagen, beleuchteten Kleinaktionärsvertreter die zwei Seiten der Medaille. Gleichzeitig steige durch den Aktiensplit die Handelbarkeit der Aktien am Markt.

Felix Büchting neu im Vorstand

+ Felix Büchting © KWS KWS erweitert seinen Vorstandskreis auf fünf Mitglieder: Felix Büchting (44) ist zum Vorstandsmitglied des Saatzuchtunternehmens in Einbeck bestellt. Der Sohn des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Andreas Büchting erhält einen Vertrag für fünf Jahre und übernimmt die Ressorts Getreide, Human Resources (Personal) und Landwirtschaft.

Die Familie der Mehrheitsaktionäre Büchting/Oetker ist damit wieder im Vorstand und im operativen Geschäft vertreten. Das neue KWS-Vorstandsmitglied möchte nicht „noch ein Büchting“ sein oder ein „Frühstücksdirektor“, wie er in der Hauptversammlung augenzwinkend sagte. „Ich werde alles dafür tun, dass KWS weiterhin über sich hinauswächst“, versprach Felix Büchting.

Die siebte Generation der Firmengründer zu sein, sei ein Privileg, dessen sei er sich bewusst. Der promovierte Agrarbiologe war bereits 2005 bis 2007 im Unternehmen tätig, bevor er weitere berufliche Erfahrungen außerhalb der KWS sammelte, er kümmerte sich unter anderem fünf Jahre beim Holzmindener Aromen-Hersteller Symrise um die Rohstoffe-Beschaffung.

Seit 2016 ist Büchting wieder für KWS tätig und leitet aktuell das Segment Getreide.

Dividende bleibt unverändert

Die KWS Saat SE zahlt seinen Aktionären unverändert 3,20 Euro pro Aktie. Sie schüttet damit gut 21,1 Millionen Euro des Bilanzgewinns aus. Das hat die Hauptversammlung beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2017/2018 blieb der Umsatz der KWS-Gruppe währungsbedingt mit 1,07 Milliarden Euro nahezu auf Höhe des Vorjahres. Bei konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz um 3,5 Prozent gestiegen.

Der EBIT (Gewinn ohne Berücksichtigung von Steuern und Zinsen) blieb im Vergleich zum Vorjahr trotz rund 40 Millionen Euro höherer Aufwendungen mit 132,6 (Vorjahr: 131,6) Millionen Euro konstant.