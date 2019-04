Opernabend vor dem Rathaus in Einbeck

Einbeck – Wenn vor dem dreitürmigen Rathaus und der Marktkirche in Einbeck die Spätsommersonne untergeht, wird wie schon vor zwei Jahren zum Finale der „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi erklingen

Am Sonntag, 8. September, ab 19 Uhr gastieren die Festspieloper und die tschechischen Symphoniker Prag auf dem Einbecker Marktplatz. Bei der großen Verdi-Gala werden die bekannten Gestalten aus den berühmtesten Verdi-Opern in neuer Konstellation auf der 120 Quadratmeter großen Bühnenfläche auftreten.

Die Charaktere und Schicksale werden zu zwei kurzen, eigenständigen Handlungen verwoben. Kernstück des Opernabends ist „Nabucco“, aber auch Teile beispielsweise aus „Aida“, „Rigoletto“ oder „La Traviata“ werden zu hören sein. Knapp 900 Besucher können auf den Stühlen in der Innenstadt Platz nehmen, um das Stimmen-Spektakel mit prächtigen Kostümen und eindrucksvollem Bühnenbild mit insgesamt rund 100 Teilnehmern live zu erleben. „Ein Drittel der Karten haben wir schon verkauft“, freut sich Michael Müller über die bislang gute Resonanz. Veranstalter ist die Agentur Paulis aus Braunschweig. Einbeck Marketing unterstützt das zweite Klassik-Open-Air in der Innenstadt, das wie vor zwei Jahren auch einen Tag nach der Music-Night in den Innenstadt-Kneipen stattfindet.

Das mobile Opernhaus, das direkt aus Xanten am Niederrhein kommt, baut am Veranstaltungstag ab 7 Uhr auf und nach der Oper sofort wieder ab. In Sattelzügen, Reisebussen und weiteren Fahrzeugen bringen die Macher alles mit, was an Licht- und Ton-Technik benötigt wird, dazu weitere Utensilien wie Absperrzäune und die Stühle.

Marktplatz-Gastronomen werden für die Bewirtung in der Pause sowie vor und nach der Opern-Gala sorgen. Eigene Speisen und Getränke dürfen von den Besuchern nicht mitgebracht werden.

Karten für die Verdi-Gala in Einbeck am 8. September sind ab sofort in drei verschiedenen Kategorien bei freier Platzwahl zwischen 49 und 69 Euro erhältlich über die Buchungssysteme Reservix (in der HNA-Geschäftsstelle), in der Tourist-Info und im PS-Speicher in Einbeck oder telefonisch unter 0531/ 34 63 72. Gespielt wird auch bei Regen. zfb