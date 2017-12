Saatzuchtunternehmen KWS investiert in Einbeck und Berlin

Einbeck. Das Saatzuchtunternehmen KWS wird seinen Stammsitz in Einbeck weiter ausbauen. Der 2018 startende globale Umbau der Struktur für das in 70 Ländern aktive Unternehmen wird auch Einbeck betreffen, wo rund 1400 der insgesamt fast 5000 Mitarbeiter arbeiten.

„Einbeck wird der zentrale Standort der KWS-Gruppe mit Sitz der Unternehmensleitung und einer weiter wachsenden Anzahl an Mitarbeitern bleiben“, betonte Finanz- und Personalvorstand Eva Kienle am Donnerstag bei der Hauptversammlung vor rund 700 Aktionären.

Teile aller Verwaltungsbereiche werde es auch weiterhin in Einbeck geben. Kienle: „Hier wird in den nächsten Jahren weiter gebaut, gearbeitet, gefeiert, diskutiert, geforscht, gelacht und gezüchtet werden.“ Aber etwa 150 Mitarbeiter werden nach Berlin wechseln, wo KWS 2018 einen Standort eröffnet. Durch weitere neue Mitarbeiter im Bereich Forschung werde aber die Beschäftigtenzahl in der Bierstadt zunächst bei etwa 1400 bleiben und künftig weiter wachsen, betonte der Vorstand.

KWS-Standort Einbeck

In Einbeck vollendet der Saatzüchter 2018 mit dem Bau eines Maschinenhauses für rund 9,5 Millionen Euro die Modernisierung und Erweiterung der Zuckerrüben-Saatgutaufbereitung, die er sich über mehrere Jahre insgesamt 41 Millionen Euro kosten lässt.

Für den Neubau eines zweiten Biotechnikum-Laborgebäudes an der Stelle eines bereits abgerissenen alten Gewächshauses haben die Arbeiten bereits begonnen, die ein Volumen von 16,5 Millionen Euro umfassende Investition soll Ende 2019 abgeschlossen sein.

Das neue Gebäude wird in mehreren Ausbaustufen am Ende zusätzliche 2350 Quadratmeter Laborfläche und 80 Büroarbeitsplätze schaffen.

KWS-Standort Berlin

"Globe“ nennt KWS den Umbau der Verwaltungsstruktur, die sich an Funktionen orientieren wird und nicht mehr wie bisher nach Regionen ausgerichtet ist. In Berlin wird der Saatzüchter mit seinen weltweit 65 Gesellschaften in der KWS-Gruppe ein sogenanntes Globales Transaktionszentrum (GTC) aufbauen und außerdem die Bereiche Finanzen und Personal konzentrieren.

Im GTC werden beispielsweise Abrechnungen und andere Verwaltungsprozesse gebündelt abgewickelt. Starten wird KWS in Berlin mit 250 Mitarbeitern auf gemieteter Bürofläche am Leipziger Platz. Am Ende des drei Jahre dauernden Umstellungsprozesses werden rund 350 Mitarbeiter in der Hauptstadt für KWS arbeiten, unter Umständen dann in einem eigenen Neubau.

KWS fördert Forschung in Göttingen

Das Forschungszentrum KWS förderte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr regionale Projekte (373.000 Euro) und Wissenschaft und Forschung. Diesen Betrag hat das Unternehmen auf insgesamt 640.000 Euro gesteigert, weil KWS mit anderen Partnern aus Industrie und Universität zusammen ein Zentrum für integrierte Züchtungsforschung in Göttingen aufbaut und für die nächsten zehn Jahre unterstützt. 2017 hat KWS hierfür 100.000 Euro ausgegeben.

Wechsel im KWS-Aufsichtsrat

Veränderungen gibt es im Aufsichtsrat: Victor W. Balli (Zürich) ist neu in das Gremium gewählt worden. Der 60-jährige Schweizer, Finanzvorstand des weltweit tätigen Kakao- und Schokoladenproduzenten Barry Callebaut, ersetzt Hubertus von Baumbach (Ingelheim), der nicht wieder kandidiert hatte, weil er im vergangenen Jahr den Vorstandsvorsitz im Familienunternehmen Boehringer übernommen hat. Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichtsrat ist weiterhin Jürgen Bolduan und neu Christine Coenen.

Außerdem gehören dem Aufsichtsrat in den nächsten sechs Jahren an: Dr. Andreas Büchting (Vorsitz), Dr. Marie Theres Schnell (München) und Cathrina Claas-Mühlhäuser (Harsewinkel/Frankfurt). Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats hat die Versammlung auf Wunsch der Aktionäre aus den vergangenen Jahren auf eine reine Festvergütung umgestellt, die keine am Unternehmenserfolg ausgerichtete variable Vergütung mehr enthält.