Schwerer Unfall auf B3 bei Einbeck: Eine Tote, sechs Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist eine Frau gestorben. Sechs Menschen wurden schwer verletzt. Im Kreis Northeim kam es zu langen Staus.

Aktualisiert um 10.03 Uhr - Auf der Bundesstraße 3 nahe Einbeck waren zwei Autos von Personen aus dem Raum Hamburg und Kassel miteinander kollidiert.

Kurz nach 5 Uhr morgens kam es zum frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge nahe Kuventhal nördlich der Bierstadt, wie die Polizei auf HNA-Anfrage bestätigt. Bei dem Unfall wurden sechs Personen schwer verletzt. Eine Person überlebte den Unfall nicht - sie verstarb noch vor Ort. Laut Informationen der dpa handelt es sich um eine 53-jährige Frau.

Ein Hyundai Santa Fee aus Hamburg ist aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, streifte dort einen VW Tiguan aus Goldbach am Heck und stieß dann mit dem VW Passat aus dem Bereich Kassel zusammen, der dahinter fuhr. Vier Insassen aus dem Hamburger und zwei aus dem Kasseler Auto wurden schwer verletzt. Eine Frau aus dem Kasseler Pkw verstarb.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die teils eingeklemmten Personen zu befreien und die Vielzahl von Patienten zu versorgen. Sie kamen jeweils in Krankenhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang noch vollkommen unklaren Unfallursache aufgenommen. Die B3 ist in dem Bereich der Unfallstelle auf noch unklare Dauer bis in den Vormittag gesperrt.

Da die Bundesstraßen 3 und 64 die Umleitungsstrecken für die aktuell laufende Autobahn-Vollsperrung sind, kam es zu langen Rückstaus in beiden Fahrtrichtungen. Hintergrund: Die Autobahn 7 war in der Nacht zu Samstag zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen in Fahrtrichtung Hannover für Bauarbeiten voll gesperrt. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung ist die A7 von Seesen bis Echte noch bis Sonntag voll gesperrt.

Der Schaden liegt in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Hier befindet sich Einbeck