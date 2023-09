Versuchter Totschlag: Kind hat sich Angriff durch russischen Mann ausgedacht

Von: Kathrin Plikat

Die Staatsanwaltschaft Göttingen will die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags einstellen (Symbolbild). © Friso Gentsch/picture alliance

Staatsanwaltschaft Göttingen: Kind aus der Ukraine hatte Angst, Zuhause Ärger zu bekommen.

Einbeck – Wende im Fall eines versuchten Totschlags in Einbeck, in dem die Staatsanwaltschaft Göttingen seit voriger Woche gegen einen Unbekannten ermittelt hat (HNA berichtete): Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich der zehnjährige Junge aus der Ukraine den Angriff durch einen russischen Mann offenbar ausgedacht hat. Das hat Oberstaatsanwalt Andreas Buick am Donnerstag mitgeteilt.

Motiv für die falsche Beschuldigung durch den Jungen dürfte nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sein, dass der Junge Angst hatte, wegen seiner stark verschmutzten Kleidung und einer Verletzung am Fuß Zuhause Ärger zu bekommen, so Buick weiter. Der Junge hatte zunächst erzählt, er sei von einer Brücke am Reinserturmweg von einem Mann über ein Brückengeländer in einen Kanal geworfen worden. Angeblich hatte sich der Mann beschwert, dass die dort spielenden Kinder ukrainisch gesprochen haben und sie aufgefordert, russisch zu sprechen (HNA berichtete).

Nachdem nun weitere Zeugen vernommen wurden, so die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Pressemitteilung, sei davon auszugehen, dass der Junge sich beim Spielen am Kanal an einer Scherbe oder einem anderen scharfen Gegenstand eine Verletzung am Fuß zugezogen hatte.

Später sei es dann offenbar zu einem Streit zwischen dem Zehnjährigen und einem Mann, der in Begleitung einer Frau und drei Kindern gewesen sein soll, gekommen. Als der Zehnjährige aus dem Kanal auf einen Stahlträger geklettert sei, um über das Brückengeländer zu steigen, soll der Mann den Jungen am T-Shirt gefasst und ins Wasser geschubst haben. Das hatte das Kind gegenüber der Polizei ausgesagt.

Nach Einschätzung der Polizei dürfte der Zehnjährige aber eher das Gleichgewicht verloren haben, da er, wie er ebenfalls ausgesagt hatte, auf den Füßen im nur 20 Zentimeter tiefen Wasser gelandet und nicht ins Wasser gefallen sei, so Oberstaatsanwalt Buick. Anschließend soll der Mann noch eine Flasche in Richtung des Jungen geworfen haben, wobei aber fraglich sei, ob der Wurf zielgerichtet erfolgte und ob der Junge getroffen wurde, heißt es weiter.

Wie Buick außerdem betonte, beruhte der Tatverdacht des versuchten Totschlags auf Zeugenaussagen, einer Blutspur auf dem Stahlträger der Brücke und auf dem Bericht eines Arztes im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Göttingen kündigte jetzt an, dass das Verfahren nach dem Eingang der Ermittlungsakten eingestellt wird. (kat)