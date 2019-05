VersuchteTötung? SEK nimmt Mann fest

Das SEK hat am Samstagmorgen einen 24-jährigen Einbecker in der Bierstadt festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wie die Polizei Northeim am Montag mitteilt, hat der 24-Jährige am Freitag seinen 62-jährigen Vater lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige hat am Freitag gegen 10.15 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, dass sein Vater gestürzt sein soll. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Mann, der schwer verletzt im Dachgeschoss lag. Aufgrund der räumlichen Enge wurde der Mann über die Drehleiter der Feuerwehr Einbeck aus dem Dachgeschoss gerettet.

Da akute Lebensgefahr für den Patienten bestand, wurde der Einbecker in der Göttinger Uniklinik notoperiert. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, heißt es von der Polizei.

Aufgrund der schweren Verletzungen benachrichtigen die Klinik-Mitarbeiter die Göttinger Polizei. Ein Rechtsmediziner schloss das geschilderte Sturzgeschehen als Ursache für die schwerwiegende Kopfverletzung aus.

Noch in der Nacht zu Samstag liefen umfangreiche Ermittlungen der Polizei Northeim und Einbeck. Es erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 24-Jährigen, der am Samstagmorgen um 6 Uhr von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung festgenommen werden konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme kam der 24-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen aufgrund von fehlenden Haftgründen am Samstagnachmittag wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern weiter an.