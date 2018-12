Zugeparkt, um Entschuldigung zu bekommen: Kurioser Vorfall in Einbeck

Einbeck. Die Einbecker Polizei ermittelt wegen eines kuriosen Falls der Nötigung im Straßenverkehr.

Laut Polizeibericht meldete sich am Freitagabend ein 46-jähriger Einbecker und gab an, dass er vor seiner Wohnung eine Frau am Wegfahren hindere, die eine Unfalflucht begehen wolle. Der Sachverhalt vor Ort stellte sich dann für die Beamten allerdings ganz anders dar.

Eine 38-jährige Einbeckerin hatte rund zwei Stunden vor der Grundstückseinfahrt des Mannes geparkt und so das Ein- und Ausfahren auf das Grundstück behindert. Der dort wohnende Einbecker und seine Ehefrau hatten eine Entschuldigung von der „falsch parkenden Dame“ verlangt und deshalb vor und hinter ihrem Auto so dicht wie möglich geparkt, um sie am Wegfahren zu hindern, heißt es weiter.

An den Fahrzeugen waren keine Unfallspuren festzustellen, weshalb sich die zunächst gemeldete Unfalflucht nicht bestätigte. Die Polizei hat allerdings gegen den meldenden Einbecker ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. (kmn)

Rubriklistenbild: © Patrick Pleul/dpa