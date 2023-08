Einbürgerung im Kreis Northeim stark gefragt

Von: Axel Gödecke

Ein Mann bei einer Einbürgerungszeremonie für Erinnerungsfotos seine Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik. © Julian Stratenschulte/picture alliance

Wer einen deutschen Pass haben will, braucht im Landkreis Northeim oftmals Geduld.

Northeim – Wer im Landkreis Northeim die deutsche Staatsbürgerschaft haben will, muss in manchen Fällen Geduld aufbringen, denn das Verfahren von der Antragsstellung bis zur Aushändigung der Einbürgerungsurkunde kann in Ausnahmefällen schon einmal ein bis sogar zwei Jahre dauern.

Ein Grund ist die kontinuierlich steigende Zahl der Anträge, die auch im Landkreis Northeim spürbar ist. Nach Auskunft der Kreisverwaltung hat sich die Zahl der Neuanträge seit dem Jahr 2020 verdoppelt. Waren es 2020 noch 112 zu bearbeitende Anträge, so stieg ihre Anzahl über 125 im Jahr 2021 auf 206 im Jahr 2022.

Auch im laufenden Jahr sei das Interesse an der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft groß. So sind laut Kreis-Pressesprecherin Tanja Schebitz allein in diesem Jahr bis zum 3. August schon wieder 170 Einbürgerungsanträge aufgelaufen.

Jedes Einbürgerungsverfahren habe allerdings eine individuelle Bearbeitungszeit. So könnten Verfahren, bei denen bei Antragstellung alle Voraussetzungen erfüllt sind, binnen weniger Monate abgeschlossen werden. Seien allerdings noch Fragen zu klären, beispielsweise mit den Behörden der Herkunftsländer, könne sich die Bearbeitungszeit bis zu zwei Jahre ausdehnen. Solche Fragen seien beispielsweise Entlassungsverfahren aus der bisherigen Staatsangehörigkeit oder auch Urkundenüberprüfungsverfahren.

Die meisten Einbürgerungsanträge, die beim Landkreis derzeit gestellt werden, stammen von Menschen aus Syrien, gefolgt vom Irak und der Türkei. Dabei sei die Zahl der syrischen Anträge von 15 im Jahr 2020 auf 31 im vorigen Jahr gestiegen. In diesem Jahr seien es bereits 33.

Mindestanforderungen für Neubürger sind neben einer achtjährigen Mindestaufenthaltsdauer Deutsch-Sprachkenntnisse mit B-1-Zertifikat. Als Alternative gilt aber auch ein in Deutschland erworbener Schulabschluss oder ein Abschluss einer in Deutschland absolvierten Berufsausbildung. Außerdem gilt es, an der Kreisvolkshochschule einen Einbürgerungstest zu bestehen.

Die Einbürgerung kostet 255 Euro pro Person, für Kinder 51 Euro. Die Aushändigung der Einbürgerungsurkunden übernimmt die Kreisverwaltung. In früheren Zeiten gab es dafür Einbürgerungsveranstaltungen im Kreishaus, die aber aufgrund von Umbaumaßnahmen im großen Sitzungssaal vorübergehend ausgesetzt seien, so die Kreisverwaltung.

Einbürgerung künftig schon nach fünf Jahren

Ausländer sollen künftig nach fünf statt bisher acht Jahren eingebürgert werden können. Voraussetzung ist unter anderem weiter ein Einbürgerungstest und der Nachweis, dass der Lebensunterhalt „überwiegend selbst“ bestritten wird. Zudem will die Ampel-Koalition Bewerbern für die deutsche Staatsbürgerschaft ermöglichen, ihren ausländischen Pass behalten zu können. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, auf den sich die Ministerien jetzt geeinigt haben. (Axel Gödecke)