Der Gesellenbrief: Die Eintrittskarte für lebenslanges Lernen

Die von ihren Verpflichtungen freigespochenen Gesellen. © Christian Vogelbein

59 Auszubildende haben bei der Freisprechungsfeier ihre Gesellenbriefe erhalten

Osterode – In der St. Jacobi-Schlosskirche in Osterode sind am Donnerstagabend die neuen Handwerksgesellen aus Osterode, Einbeck und Northeim freigesprochen worden. Laut Kreishandwerksmeister Dirk Schonlau erhielten die 59 jungen Menschen mit dem Gesellenbrief nun ihr „Ticket für ein lebenslanges Lernen“. Besonders ausgezeichnet wurden die Prüfungsbesten ihrer jeweiligen Zunft und Innung.

Die Freisprechung ist eine Tradition, fast so alt wie das Handwerk selbst. Wie wichtig sie ist, zeigt nicht zuletzt die Gästeliste: Bundes- und Landesabgeordnete, Kassen- und Betriebsvorstände, Innungs- und Obermeister saßen ganz vorn in der proppenvollen Schlosskirche zu Osterode. Stolze Eltern und fleißige Junggesellen warteten fieberhaft auf den Moment, in dem sie ihren Brief in den Händen halten dürfen und, wie es Kreishandwerksmeister Ulrich Schonlau formulierte, „den nächsten großen Schritt beginnen“.

Der Maurermeister sprach zusammen mit seinem Meister-Kollegen aus Osterode, Dirk Reinholz, die Nachwuchshandwerkerinnen und Handwerker nach traditionellem Brauch frei. Doch vorher stellte Ina-Maria Heidmann noch eine wesentliche Frage. Die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen begab sich in ihrer Festrede auf die Suche nach dem sprichwörtlichen „goldenen Boden“, auf dem das Handwerk stehen soll.

Es sei das duale Ausbildungssystem, durch welches sich die vor ihr sitzenden jungen Menschen mindestens drei Jahre gekämpft hätten und um welches die Welt Deutschland beneide, sagt Heidmann. Dass sich junge Menschen in der Vergangenheit oft gegen die Ausbildung und für ein Abitur und Studium entschieden hätten, sei einem Wettbewerb geschuldet, dem eine „desolate Schulpolitik“ voranging. „Warum wird gesellschaftliche Anerkennung nur am Gymnasium gemessen?“, fragt die Handwerkskammer-Geschäftsführerin.

Dabei richtet sie das Wort auch an die ehemalige niedersächsische Kultusministerin und heutige Bundestagsabeordnete, Frauke Heiligenstadt (SPD), die in der ersten Reihe saß: „Da waren wir auf einem Irrweg“. Ihr Wunsch: „Wir brauchen in den Köpfen das gleichgestellte Handwerk.“ Es bringe nichts, bloß zu reden. „Dadurch werden keine Häuser gebaut“, so Heidmann und fügte hinzu: „Wir brauchen mehr als schöne Worte.“

Ein paar davon hatte sie aber trotzdem mitgebracht, nämlich für die angehenden Handwerksgesellen. Denn vor den jungen Menschen lägen große Herausforderungen, „aber das macht den Reiz des Berufslebens auch aus“, befand sie. Klimawandel, Krieg, Energiekrise. Wandel und Veränderung stünden vor der Tür. Sie seien das Anrecht der Jugend. „Haben Sie keine Angst vor der Zukunft. Eine der besten Energiequellen ist der Stolz auf die eigene Leistung.“

Diese frisch gebackenen Gesellen sind von den Innungsmeistern als Innungsbeste ausgezeichnet worden. © Privat

Sie haben ihre Gesellenbriefe erhalten

Aus dem Bereich der KreisHandwerkerschaft Northeim-Einbeck (Wohn- und/oder Arbeitsort) haben folgende Auszubildende bei der Freisprechungsfeier ihre Gesellenbriefe erhalten:



- Bäcker: Annabell Rode (Northeim / Ausbildungsbetrieb: Beckmann, Uslar).

- Maurer: Tino Kurth (Northeim / Kurth, Northeim), Christian Rojahn (Uslar /Schonlau, Hardegsen), Henrik Weitze (Einbeck / Martin Mattern, Einbeck)

- Dachdecker: Mika Auerswald (Moringen, Prüfungsbester), Felix Seidel (Moringen / beide Henkel & Söhne, Moringen), Leon Ihrke (Einbeck / Dudkowiak & Diedrich, Einbeck).

- Elektroniker: Timm Schröter (Dassel / Stadtwerke Einbeck, Prüfungsbester),

- Friseur: Mariza Alijaj (Bad Sachsa / Salon Susanne, Northeim), Jamela Almero (Herzberg / Myrian Beil, Northeim), Maybel Ehr (Northeim / Daniela Wende, Katlenburg-Lindau), Maurice-Senal Okay (Northeim / Manuela Lassig, Einbeck, Innungsbester). Alina-Marie Pretor (Eschershausen / Anja Krause, Stadtoldendorf), Mohamed Tunc (Northeim / Hair Lounge, Northeim), German Zimmermann (Northeim / Sarah Alica Magers Northeim).

- Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Personenkraftwagen: Steven Buchholz (Einbeck / Autohaus Hermann, Northeim), Katharina Heine (Northeim / Autohaus Hübener Einbeck), Mohammed Bellal Sediqi (Seesen / Autoland Schilling, Bad Gandersheim),

- Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Motorradtechnik: Marius Flemnitz (Einbeck / Autohaus Leinetal, Einbeck, Innungsbester).

- Maler und Lackierer: Leonie Faulhaber (Moringen / Maßregelvollzugszentrum, Moringen), Lara Fischer (Bad Gandersheim / Ausbildung und Arbeit Plus, Northeim), Sedat Kahraman (Einbeck), Timo Müller (Einbeck / beide Lars Müller, Einbeck), Nikolaos Karakolias (Einbeck / Hinkelmann, Einbeck), Jonathan Prothmann (Northeim / Jürgen Prothmann, Northeim), Mike Schrader (Einbeck / Boldt, Rosdorf), Lisa Summer (Einbeck / Peter Summer, Einbeck), Dustin Wallbrecht (Kalefeld / Andreas Picke, Sebexen).

- Maler und Lackierer, Fachrichtung Bauten- und Objektbeschichter: John-Pascal Schirmer (Einbeck / Jerome Schmidt, Salzderhelden).

- Feinwerkmechaniker, Schwerpunkt Maschinenbau: Kevin Näther (Einbeck / Hoppert, Einbeck). (ycv)