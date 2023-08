Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf Erstattung von Corona-Verdienstausfall

Teilen

(Symbolbild) © David-Wolfgang Ebener/dpa

Arbeitgeber haben keinen Anspruch auf eine Entschädigung, wenn Beschäftigte aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen während der Corona-Pandemie zwei Wochen lang nicht zur Arbeit erscheinen konnten. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden.

Göttingen/Northeim – Das Gericht wies damit mehrere Klagen eines Klinikbetreibers im Landkreis Northeim ab. Die Klinik hatte drei Beschäftigten, die sich im Frühjahr 2020 in einem Risikogebiet aufgehalten hatten und nach ihrer Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne verbrachten, für diesen Zeitraum einen „Verdienstausfall“ gezahlt. Diesen wollte die Klinik vom Landkreis ersetzt bekommen. Die Behörde hatte dies abgelehnt. Zu Recht, befand das Gericht. Die Voraussetzungen für eine Erstattung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes lägen nicht vor, da die Beschäftigten keinen Verdienstausfall gehabt hätten. Der Arbeitgeber sei ohnehin zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet gewesen (Aktenzeichen 4 A 150/21, 4A 151/21 und 4 A 152/21).

Eine der Beschäftigten war eine Ärztin, die am 10. März 2020 urlaubsbedingt nach Tirol gereist war. Einen Tag später erließ der Landkreis Northeim eine „Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 betroffenen Gebieten“.

Diese sah vor, dass Reise-rückkehrer aus solchen Gebieten kein Krankenhaus betreten durften. Träger von Krankenhäusern durften Rückkehrer aus Risikogebieten für 14 Tage nicht beschäftigen. Am 13. März wies das Robert-Koch-Institut das Bundesland Tirol als Risikogebiet aus. Die Ärztin brach daraufhin ihren Urlaub ab und kehrte nach Deutschland zurück. Bis zum 29. März verließ sie ihre Wohnung nicht und ging auch ihrer Tätigkeit als Ärztin nicht nach.

Ihr Arbeitgeber zahlte ihr für die Quarantänezeit einen „Verdienstausfall“ und stellte anschließend beim Landkreis einen Antrag auf Erstattung dieses Betrages. Der Kläger machte geltend, dass sich das Betretungsverbot für Krankenhäuser bei den betroffenen Beschäftigten wie ein Tätigkeitsverbot ausgewirkt habe. Damit hätten diese einen Anspruch auf Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz.

Da der Klinikbetreiber den Verdienstausfall kompensiert habe, habe er einen Anspruch darauf, diesen Betrag erstattet zu bekommen. Insgesamt ging es um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Nach Ansicht der Kammer steht der Klinik keine Entschädigung zu. Sie begründet dies mit einer Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Dort heißt es in Paragraf 616: „Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird.“ Dieser Fall liege hier vor. Gegen die Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden. (pid)