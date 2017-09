Ernst Winkler ist der neue Ortsbürgermeister von Edesheim 

Edesheim. Der 66 Jahre alte Ernst Winkler hat Peter Mahrt als Ortsbürgermeister von Edesheim abgelöst. Dem Abwahlantrag einer sechs Personen zählenden Gruppe in der achtköpfigen Vertretung der Northeimer Ortschaft kam Mahrt zuvor, indem er mit einer Erklärung unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen sein Amt niederlegte.

Über einhundert Zuhörer verfolgten teils stehend und auf Tischen sitzend die mehrfach von Zwischenrufen unterbrochene Sitzung im überfüllten Feuerwehrgerätehaus.

Den Abwahlantrag hatten die Ortsratsmitglieder Stefan Barthel, Dennis Gebel, Thorsten Thomalla, Dirk Breitenbach, Jens Junker und Ernst Winkler gestellt. Mahrt erntete, als er seine Rücktrittserklärung verlas, lautstarken Protest des Northeimer Ratsherrn Eckhard Ilsemann (FDP). Er monierte, eine Diskussion sei bei einem Abwahlantrag nicht vorgesehen.

+ Überfüllter Sitzungssaal: Im Stehen mussten einige Zuhörer die Ortsratssitzung in Edesheim verfolgen. © Niesen Da hatte Mahrt, der wie alle anderen Ortsratsmitglieder der gemeinsamen Liste Wählergemeinschaft Edesheim angehört, aber schon seine wichtigsten Punkte den Bürgern mitgeteilt. Mahrt erklärte insbesondere, er habe Informationen „von Dritten“, dass die Unterschriften unter dem Abwahlantrag in einer „konspirativen Sitzung teilweise erzwungen“ worden seien.

+ Peter Mahrt kam mit der Niederlegung seines Amtes als Ortsbürgermeister seiner Abwahl zuvor. Stefan Barthel warf er wegen des Vorwurfs gegen ihn, er habe Telefongespräche mitgeschnitten, Verleumdung vor. Falls er sich nicht öffentlich entschuldige, werde er ihn verklagen, kündigte Mahrt an.

Mahrt, der weiter im Ortsrat mitarbeiten will, war in der Einwohnerfragestunde noch aus der Bevölkerung heraus unterstützt worden. So sagte Karl Poser als Vertreter der Interessengemeinschaft zur Durchfahrts-Sperrung der Straßen Am Wehberg und Koppelweg, 150 Einwohner hätten sich mit ihrer Unterschrift für den Verbleib von Mahrt im Amt ausgesprochen.

Neuwahl

Nach seinem Rücktritt hätte der gerade zurückgetretene Ortsbürgermeister als ältestes Ortsratsmitglied eigentlich die Neuwahl leiten müssen. Das lehnte er jedoch ab. Dafür übernahm Viktor Treichel die Wahlleitung. Winkler wurde in offener Abstimmung mit sieben Stimmen bei der Gegenstimme von Mahrt gewählt. Zum neuen Stellvertreter wurde Dennis Gebel einstimmig bei der Enthaltung von Mahrt bestimmt.

Winkler sagte, er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Er wolle gemeinsam die Probleme lösen, um Edesheim voranbringen zu können.

+ Alfons Born Zum neuen Ortsbeauftragten soll Alfons Born von der Stadt Northeim berufen werden. Born war bis 2014 bereits Ortsbürgermeister von Edesheim. Er wurde aus dem Ortsrat heraus vorgeschlagen. Born wohnt allerdings nicht mehr in Edesheim, sondern in Northeim. Eine Zwischenruferin: „Was macht das für einen Sinn.“ Der Ortsbeauftragte nimmt kleinere Verwaltungsaufgaben für die Stadt wahr. Bislang hatte Mahrt das Amt zusammen mit der Funktion des Ortsbürgermeisters inne.

Sperrung bleibt

Zur umstrittenen Durchfahrtssperre der Straßen Am Wehberg und Koppelweg entschied der Ortsrat erneut, dass sie im Rahmen einer Testphase bis zum 1. Juni 2018 bestehen bleiben soll. Der Beschluss musste wegen eines Fehlers in der Mai-Sitzung des Ortsrats wiederholt werden.