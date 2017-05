Northeim zeigt Zähne

+ © Privat Im Ärztehaus am Wieter: Dr. Tobias Wrastil eröffnet am 2. Mai in Northeim die Zahnresidenz und bietet Familien- und seniorenfreundlicher Service rund um die Zahnbehandlung an. © Privat

Northeim. Am Dienstag, 2. Mai, eröffnet Dr. Tobias Wrastil seine neue Praxis im Ärztehaus am Wieter in Northeim. Die familienfreundliche Praxis bietet innovative individuelle Behandlungskonzepte und einen umfassenden Service rund um den Zahnarztbesuch.