Feuerwehr löscht Brand in Biogasanlage in Lichtenborn

90 Einsatzkräfte im Einsatz

+ © Roland Schrader Das Blockheizkraftwerk stand in Flammen. © Roland Schrader

Lichtenborn. In der Biogasanlage in Lichtenborn ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Gegen drei 3 Uhr wurden die Feuerwehren aus Lichtenborn, Ellierode, Hettensen und Lutterhausen alarmiert.