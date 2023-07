Landkreis und IHK zeichnen familienfreundliche Unternehmen aus

Von: Hans-Peter Niesen

Teilen

Familienfreundlichkeit wird großgeschrieben: Landrätin Astrid Klinkert Kittel (zweite von links), zeichnete sechs Betriebe aus dem Landkreis Northeim aus: (von links) Yves Gummich (Elektroplanungsbüro Uslar), Laura-Denise Blattert (DeDeNet Northeim), Jay Siegmann (Vitaminwelten Einbeck), Gernot Dähne (DeDeNet Northeim), Amelia Kuschel und Andreas Mätschke (beide Contitech Northeim) sowie Simone Engelhardt und Florian Schröder (Stadt Einbeck). © Hans-Peter Niesen

Der Landkreis Northeim und die Industrie-Handelskammer (IHK) haben im Golf-Restaurant Levershausen sechs Unternehmen aus dem Kreis als „familienfreundlich“ ausgezeichnet. Der Preis wurde bereits das vierte Mal vergeben.

Levershausen – In der Kategorie der großen Betriebe ging die Auszeichnung an die Contitech in Northeim, die mit rund 1600 Mitarbeitern größere Arbeitgeber in der Kreisstadt ist.

In ihrer Laudatio betonte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel, dass der Betrieb eine Vielzahl von Möglichkeiten anbiete, um seinen Mitarbeitern ein familienkompatibles Arbeiten zu ermöglichen. Dies gelte nicht nur für die Betreuung von Kindern sondern auch für die Pflege von Angehörigen.

Zu den Angeboten zählen unter anderen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, bis zu 20 Tagen Arbeit im europäischen Ausland, bezahlte und unbezahlte Freistellungen, aktive Unterstützung beim Nehmen der Elternzeit und Hilfen bei der Kinderbetreuung beispielsweise in Ferienzeiten.

Auf den zweiten Platz bei den großen Organisationen kam die Einbecker Stadtverwaltung mit ihren rund 400 Mitarbeitern.

Bei den mittelgroßen Betrieben fiel die Wahl der Jury für den ersten Platz auf die DeDeNet GmbH aus Northeim, in der rund 40 Mitarbeiter tätig sind.

Die GmbH beschäftigt eine Feel-Good-Managerin – eine Wohlfühl-Managerin –, mit der die Mitarbeiter ihre Sorgen und Probleme bei der Vereinbarung von Betreuung von Kinder und Pflegebedürftigen besprechen können, wenn sie sich nicht direkt an ihre Vorgesetzten wenden wollen. Verschiedene Arbeitsmodelle gehören ebenfalls dazu.Der zweite Platz in dieser Kategorie gingen an die Uslarer Werner Lott Kfz- und Industriebedarf GmbH aus Uslar.

Der erste Platz bei den Kleinunternehmen ging in den Solling. Ihn erhielt das zwölf Mitarbeiter starke Elektro-Planungsbüro Gummich. Das Büro zeichnet sich durch seine offene Kommunikation und das Eingehen auf die individuellen Situationen aus, wurde gelobt.

Den zweiten Rang in dieser Disziplin eroberten die Vitaminwelten aus Einbeck. Sie haben sich mit ihren fünf Beschäftigten Diversität, Vielfalt, Chancengleichheit und Flexibilität auf die Fahnen geschrieben, etwa wenn es um die Versorgung von pflegebedürftigen Angehörigen geht.

Die zweifache Mutter und Beauftragte der Arbeitsagentur für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Nadja Huttanus, prophezeite in einem Impulsvortrag zum Thema „Familienfreundlichkeit lohnt sich“ angesichts von Fachkräftemangel und demografischer Entwicklung: „Familienfreundliche Betriebe sind die Betriebe der Zukunft.“ Auf den Weg dorthin bot sie den rund 90 Gästen der Preisverleihung im Rahmen eines „Unternehmerfrühstücks“ und darüber hinaus Unterstützung an.

Als Vorteile bezeichnete Nadja Huttanus unter anderen die hohe Arbeitgeber-Attraktivität, eine geringere Fluktuation in der Belegschaft und eine frühere Rückkehr aus der Elternzeit. Als Ausweg aus der hohen Abbrecherquote in Ausbildungsverhältnissen beispielsweise wegen Sprachprobleme oder Schwangerschaft wies sie auf die Möglichkeiten von Ausbildung in Teilzeit hin.

Sicherlich wäre vielen Eltern auch schon geholfen, wenn Kitas und Krippen verlässliche Öffnungszeiten hätten, hieß es am Rande der Preisverleihung.