Fitnessstudio zieht ins City-Center

Mieter für leere Fläche gefunden

Das City-Center in Northeim: Für die Ansiedlung eines Fitnessstudios sollen dort demnächst umfangreiche Bauarbeiten beginnen.

Der Leerstand im Northeimer City-Center soll in den nächsten Monaten schrumpfen. So wird nach den Worten von Centermanager Lorenz Körbelin auf der Fläche, die bis April vergangenen Jahres von der Modekette C & A belegt war, ein Fitnesscenter einziehen.

Northeim – Außerdem, so kündigte er an, will die Textilkette NKD auf der ehemaligen Fläche der Post eine Filiale eröffnen. Die Postbank hatte Ende August 2022 geschlossen.

Das Fitnesscenter wird nach den Worten des Centermanagers die gesamte ehemalige C & A-Fläche von 1500 Quadratmetern belegen. „“Wir freuen uns riesig, dass wir mit „Clever Fit“ eine gute Ergänzung zu unserem bestehenden Branchen-Mix nach Northeim holen konnten“, sagte Körbelin.

Eröffnung soll spätestens Anfang kommenden Jahres sein. Zeitgleich soll auch die NKD-Filale ihre Türen öffnen.

„Große Modeketten tun sich schwer, kleinere Städte wie Northeim mit 30 000 Einwohnern zu bespielen“, erklärte er, wieso nicht erneut ein Bekleidungsgeschäft in die Nachbarschaft von H & M ziehen wird. Dagegen gingen immer mehr Fitnessstudios in 1a-Lagen, also in die Nachbarschaft von Geschäften in den Stadtzentren.

Offen ist noch die Zukunft der Flächen, die im City-Center derzeit vom PS-Speicher und von der Northeimer Feuerwehr für Werbepräsentationen genutzt werden. Dazu liefen Gespräche, sagte Körbelin. Altersgerechtes Wohnen oder die Einrichtung von Coworking-Flächen sind außerdem Gedankenspiele für zwei derzeit ungenutzte, 300 und 800 Quadratmeter große Flächen, die für die City-Center-Kunden nicht sichtbar seien, sagte er. Auch dazu gebe es schon Gespräche.

Insgesamt äußerte sich der Manager zufrieden über das City-Center. Die Kundenfrequenzen lägen wieder auf Vorcorona-Niveau. Von den künftigen Bauarbeiten auf dem Münsterplatz sei das Center zwar betroffen, sagte er, jedoch hemmten sie kaum die Entwicklung des Centers. „Wir sehen hier eher den positiven Impuls, dass sich etwas in der Stadt Northeim entwickelt und schöner wird“, betonte Körbelin. So etwas sei für den Handelsstandort notwendig.