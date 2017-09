Fittester Feuerwehrsportler: Martin Hebenstreit aus Kammerborn war der Schnellste

EuropasChallenge in Hardegsen

+ © Schrader die spätere Siegerin bei den Damen, Anja Riehn aus Hardegsen. beim Ziehen eines 88 Kilogramm schweren Dummys. © Schrader

Hardegsen. Die fittesten Feuerwehrsportler aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und England kamen am Samstag zur Europas-Challenge in Hardegsen zusammen. 126 Sportler gingen an den Start, um bis an ihrer körperlichen Grenzen zu gehen.