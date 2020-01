Fredelsloh: Haben Täter nach Einbruch Feuer gelegt?

Erst Einbruch, dann Feuer: Auf dem Gelände eines Cafés in Fredelsloh brannte es am Sonntag.

Gleich zwei Brände haben am Wochenende die Feuerwehren im Bereich Moringen in Atem gehalten.

Am Sonntag gegen 9 Uhr hatte ein Anwohner einen Feuerschein in einem Gebäude auf dem Gelände des „Herbst-Hofs“ in Fredelsloh entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

70 Feuerwehrleute hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, wie die Polizei Northeim am Montag mitteilte. Wenig später war klar, dass Unbekannte zuvor in ein Geschäft in direkter Nachbarschaft des Cafés eingebrochen waren. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Feuer verursacht haben, die Brandursache müsse aber noch ermittelt werden.

Täter erbeuteten vor dem Brand noch Bargeld und Essen

Durch den Brand entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Nach Ende der Löscharbeiten wurde zudem festgestellt, dass auch in das benachbarte Geschäft auf dem Gelände eingebrochen wurde, so die Polizei weiter. Hier hatten die Täter 120 Bargeld gestohlen und im Kühlraum gelagerte Lebensmittel verzehrt.

Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 05551/70050 zu melden.

Verletzte bei zweitem Brand der Nacht

Den zweiten Brandeinsatz gab es in der Nacht zu Montag in einer Wohnung an der Langen Straße in Moringen: Der Wohnungsinhaber hatte gegen 1.25 Uhr das Feuer bemerkt, so ein Sprecher der Polizei. Beim Versuch, den Brand zu löschen, wurden er und ein Mitbewohner durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt.

Die alarmierte Moringer Feuerwehr konnte den Brand laut Polizei schnell unter Kontrolle bringen und so einen noch größeren Gebäudeschaden verhindern. Insgesamt schätzt die Polizei Northeim den Schaden auf 40.000 Euro.

Auch angrenzendes Wohnhaus betroffen

Da die Rauchgase aus der Wohnung über den Dachboden in das angrenzende Wohnhaus gelangt waren, erlitten auch dort zwei Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen.

Alle vier Verletzten kamen vorsorglich ins Northeimer Krankenhaus. Die Polizei hat den Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

