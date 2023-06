Gewitterfront sorgt für mehrere Hundert Einsätze - Probleme beim Digitalfunk

Von: Kathrin Plikat

Das Hardegser Freibad wurde am Donnerstagabend überflutet. © Freibad-Förderverein Hardegsen

Ein abgesoffenes Hardegser Freibad, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und mit Schlamm und Wasser überflutete Straßen: Das Sturmtief, das ab Donnerstagabend über die Region fegte, hat in manchen Teilen des Landkreises eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Landkreis Northeim - Weiter gab es in einigen Bereichen Stromausfälle, auch das Mobilfunknetz brach mehrfach zusammen. Auch der sogenannte BOS-Funk, der von Feuerwehren, THW, Polizei und anderen Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt wird, war zum Teil nicht nutzbar, sagte Kreisbrandmeister Marko de Klein auf HNA-Anfrage. „Das ist kritisch zu sehen, in diesem Bereich muss unbedingt noch optimiert werden“, so de Klein. Vor allem im Bereich Dassel und Einbeck musste mit den Einsatzleitwagen und den Führungskräften im Einsatz via Satellit telefoniert werden. „Gut, dass wir da in den Vergangenheit gut aufgerüstet haben und für solche Lagen gewappnet sind“, so der Kreisbrandmeister.

Bis Freitagmorgen hatten mehrere Hundert Einsätze die Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet in Atem gehalten. Doch auch am Freitagmorgen war der Spuk noch nicht vorbei: Aufgrund der starken Regenfällen und Sturmböen wurden mehrere Bäume entwurzelt und stürzten auf Straßen.

In Hardegsen wurde das Freibad am Donnerstagabend durch Schlamm überflutet. Im Starkregen am Freitagmorgen starteten sofort die Aufräumarbeiten durch den Bauhof, den Freibad-Förderverein und viele freiwillige Helfer, darunter auch Hardegser Grundschüler. Das Ziel: Das Bad so schnell wie möglich wieder öffnen.

Auch das Waldschwimmbad in Düderode drohte vollzulaufen, das konnten die Feuerwehrkräfte noch rechtzeitig abwenden.

Wir berichten nach.