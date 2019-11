Gandersheimer Straße in Sebexen: Anlieger müssen nicht für den Ausbau zahlen

Sebexen – Das Kapitel Ausbau der Gandersheimer Straße in Sebexen geht offenbar in die Zielgerade – zugunsten der Anwohner. Sie sollen nicht zur Kasse gebeten werden.

In namentlicher Abstimmung entschied der Gemeinderat in seiner Sitzung in der Auetalhalle Willershausen auf Antrag der Gruppe CDU/Grüne mit zwölf Ja- und sechs Nein-Stimmen, dass die Verwaltung dafür eine sogenannte Abweichungssatzung erarbeiten soll. In ihr soll festgelegt werden, dass der „beitragsfähige Aufwand“ abweichend von der normalen Straßenausbaubeitragssatzung auf Null festgesetzt wird.

Den Antrag begründete der CDU/Grünen-Gruppenvorsitzende Wolfgang Meuschke. Er sagte, die Anlieger hätten die ehemalige Bundesstraße 445, die jetzt um Sebexen herumführt, nicht kaputt gefahren. Das sei der Durchgangsverkehr gewesen. „Das ist unsere letzte Chance, eine gewisse Gerechtigkeit hineinzubekommen.“ Übergeordnetes Ziel sei die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für alle Bürger. Der Fraktionschef der FWG, Armin Bock, unterstützte den Antrag und wies daraufhin, dass die Kosten für die Bürger sehr hoch wären.

Auf Ablehnung stieß diese Argumentation beim Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herbert Bredthauer. Er wies daraufhin, dies sei den Bürgern anderswo in der Gemeinde, die für den Ausbau ihrer Straßen hätten zahlen müssen, nicht zu vermitteln. Über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge könne man sprechen, „wenn wir abgerechnet haben“.

Sein Fraktionskollege André Neubauer gab die Schuld an dem Schlamassel dem früheren Bürgermeister Edgar Martin, der heute als Vertreter der FWG im Gemeinderat sitzt. Uwe Denecke (SPD) nannte eine Abweichungssatzung „ungerecht gegenüber anderen“.

Klaus-Friedrich Jordan (SPD) folgte seiner Partei nicht. Er verwies auf das Beispiel von Kalefeld. Dort hätten die Bürger für die Erneuerung der Ortsdurchgangsstraße auch nichts bezahlen müssen, nachdem die Ortsumgehung gebaut worden sei. „Es ist unverschämt, wenn in Kalefeld nichts bezahlt wurde, es in Sebexen aber möglich sein soll.“ Er beantragte daraufhin die namentliche Abstimmung im Gemeinderat. Diesem Antrag wurde einstimmig gefolgt.

Die Verwaltung hielt sich in der Diskussion zurück. Gemeindebürgermeister Jens Meyer (SPD) konnte an der Sitzung wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen.

Die Sitzung litt stark unter dem Betrieb in der an den Sitzungsraum angrenzenden Sporthalle. Eine Lautsprecheranlage gab es nicht, teilweise gingen die Wortbeiträge im Lärm aus der Halle unter.