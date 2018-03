Gemeinde Katlenburg-Lindau sagt Nein zum Windrad-Plan

Im Visier eines Projektentwicklers: In diesem Bereich am Gillersheimer Kalkwerk sollen eventuell Windräder entstehen. Der Investor hat Kontakt zu mehreren Grundeigentümern aufgenommen. Die Gemeinde hält das Areal für nicht genehmigungsfähig.

Gillersheim. Vertreter von Rat und Verwaltung der Gemeinde Katlenburg-Lindau lehnen den Plan eines Projektentwicklers ab, zwischen Wachenhausen und Gillersheim Windkraftanlagen zu bauen.

Überrascht zeigten sich Vertreter des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Katlenburg-Lindau vom Plan eines Projektentwicklers, entlang der Straße zwischen Wachenhausen und Gillersheim auf dem Steinberg nahe des Kalkwerkes Windkraftanlagen bauen zu wollen. Dies gehe aus Sicht der Gemeinde nicht, da das Areal im Landschaftsschutzgebiet (LSG) liege, betonte Bürgermeister Uwe Ahrens.

Die Grundeigentümer aus diesem Bereich, die vom Investor, der Firma BayWa-RE, bereits angesprochen worden seien, sollten wissen, dass die Gemeinde die Planung von Windrädern in diesem Bereich für nicht zielführend halte, fährt der Hauptverwaltungsbeamte fort.

Landwirten wurden bereits Musterkaufverträge ausgehändigt

Nach Informationen der Gemeinde sollen Landwirte, die an der Straße von Wachenhausen nach Gillersheim Flächen haben, bereits mit Musterkaufverträgen versorgt worden sein. Geplant seien offenbar zwei Windräder.

Die Gemeinde halte den Bau von Winkraftanlagen im LSG Westerhöfer Bergland-Langfast für nicht genehmigungsfähig. Ahrens: „Bauliche Anlagen aller Art sind dort verboten.“ So steht es im Paragraf drei der Verordnung. Er, so Ahrens weiter, könne sich nicht vorstellen, dass der Landkreis hier eine Ausnahme machen werde. Dass die BayWa Gespräche mit Landwirten im Bereich Steinberg geführt habe, wird von einem Mitarbeiter des Unternehmens, das sein Regionalbüro in Braunschweig hat, gegenüber der HNA bestätigt. Es habe sich um Vorsondierungen gehandelt, ob Grundeigentümer in diesem Bereich grundsätzlich bereit für ein Windenergie-Projekt wären.

Lage im Landschaftsschutzgebiet sei kein K.O-Kriterium

Natürlich wisse man selbst, dass die ins Visier genommenen Flächen in einem Landschaftsschutzgebiet liegen, fuhr der Mitarbeiter fort. Allerdings sei allein die Lage in eine LSG kein komplettes K.O.-Kriterium für einzelne Anlagen. Das Areal auf den freien Flächen am Kalkwerk solle ein Vorschlag für die Regionalplanung als Komplettierung von möglichen Windenergieflächen in der Gemeinde sein.

Weiter am Ball sei die BayWA noch an einer Windenergie-Fläche im Bereich Sonnenberg bei Berka. Hier sei derzeit noch ein Gutachten über die Vogelwelt in Arbeit, berichtete Bürgermeister Uwe Ahrens. Man warte auf die Ergebnisse. Ein weiteres Gebiet am Langen Berg zwischen Gillersheim und Bilshausen sei wegen des Vorkommens des Rotmilans bereits ausgeschieden.

Die Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie soll auf Beschluss des Gemeinderates für die Gemeinde Katlenburg-Lindau der Landkreis Northeim bei der Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms festlegen.