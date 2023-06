Landgericht lässt Prozess platzen: Opfer müssen neu aussagen

Urlaub verhindert rechtzeitige Forsetzungstermine

Nach fünf Hauptverhandlungstagen ist der Prozess gegen einen 41-Jährigen aus Uslar, der mehrere Frauen massiv gequält haben soll, geplatzt.

Göttingen / Uslar – Der Grund: Innerhalb der vorgeschriebenen Drei-Wochen-Frist ließen sich wegen der anstehenden Urlaubszeit keine neuen Termine finden, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Damit muss der Prozess noch einmal komplett neu aufgerollt werden.

Leidtragende sind vor allem die beiden geschädigten Frauen. Beide hatten in dem nun geplatzten Prozess bereits ausführlich als Zeuginnen ausgesagt. Jetzt steht ihnen die gleiche Prozedur noch einmal bevor: Da die gesamte Beweisaufnahme von vorne beginnen muss, werden sie bei der Neuauflage des Prozesses wieder vor Gericht erscheinen und als Zeuginnen aussagen müssen. Nach Angaben der Gerichtssprecherin wurde bislang noch kein neuer Termin festgesetzt.

Seit drei Jahren sind mehrere Anklagen der Staatsanwaltschaft Göttingen gegen einen bereits wegen zahlreicher Gewalttaten gegen Frauen verurteilten 41-jährigen Mann aus Uslar anhängig. Als Anfang Mai vor dem Landgericht Göttingen der zweite Prozess gegen den Angeklagten startete, lagen die weiteren mutmaßlichen Taten bereits mehr als fünf Jahre zurück. Derzeit sitzt der Angeklagte in Strafhaft. Das Landgericht Göttingen hatte den gelernten Heizungs- und Lüftungsbauer im August 2020 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Kammer befand ihn der Vergewaltigung in zwei Fällen, der gefährlichen Körperverletzung in fünf Fällen sowie der vorsätzlichen Körperverletzung in sieben Fällen, in einem Fall mit einer Nötigung, für schuldig.

Der 41-Jährige hatte in dem damaligen Prozess sämtliche Vorwürfe bestritten und lediglich eine Ohrfeige eingeräumt. Das Gericht hielt jedoch die Gewaltschilderungen von sechs Frauen für glaubwürdig. Der Angeklagte hatte dann gegen das Urteil Revision eingelegt, diese wurde vom Bundesgerichtshof als unbegründet verworfen.

Die betroffenen Frauen hatten teilweise sehr lange gebraucht, bevor sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen konnten.

Mehrere von ihnen hatten zunächst von sich aus keine Anzeige erstattet, sondern waren von der Polizei im Zuge der Ermittlungen aufgespürt worden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse führten dann zu den weiteren Anklagen. (Heidi Niemann)