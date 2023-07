Gewitter deckt Dächer ab

Von: Olaf Weiss

So wie dieses Dach einer Werkstadt hat das Gewitter in Hohnstedt zahlreiche Dächer beschädigt. © Leon Hänel & Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr

Das Gewitter, das am Montagnachmitttag über den Landkreis Northeim hinweggezogen ist, hat nur etwa eine Viertelstunde gedauert, hat aber erhebliche Schäden hinterlassen. Es gab abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller.

Northeim – Die Feuerwehren zählten mehr als 200 Einsatzstellen. Die Einsatzkräfte auch des THW waren bis in die im Dauereinsatz. Den ersten Allaram hate s nach Polizeiangaben um 16.33 Uhr gegeben.

Von Wahmbeck über Uslar weiter über den gesamten Landkreis ist das Unwetter mit Sturmböen von mehr als 100 km/h von Südwesten her über den Landkreis hinweggezogen.

In Hohnstedt beseitigte das Technische Hilfswerk umgestürzte Bäume mit Hilfe seines Radladers. © Leon Hänel & Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr Northeim

In Hohnstedt musste die Feuerwehr gleich an mehreren Einsatzstellen tätig werden. Ein Baum war auf ein Gebäude gestürzt, der Sturm hat in der Northeimer Ortschaft zahlreiche Dächer abgedeckt und beschädigt. Von einer Industriehalle fehlte nach dem Unwetter knapp ein Drittel der Dachziegel. Der Landkreis hat hier mit seiner Fachgruppe Rettungsrobotik ein Lagebild mittels Drohnen aus der Luft erstellt.

In Northeim flog m Bereich des City-Centers Dämmmaterial umher und stürzte auf Oberlichter, die jedoch standhielten. Verletzt wurde hier niemand.

Unter anderem bei Dassel und im Raum Düderode waren Bäume auf Stromleitungen gefallen. Am Bahnhof in Kreiensen stand eine größere Menschengruppe, darunter mehrere Kinder, auf dem Bahnsteig und war dem Unwetter, insbesondere kräftigem Hagel ausgesetzt, auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Auf der Bundesstraße 248 nördlich von Echte musste die Feuerwehr zahlreiche abgebrochene Äste von der Fahrbahn räumen. © Leon Hänel & Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr Northeim

Auf der Landesstraße zwischen Eschershausen und Relliehausen waren im Wald mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume eingeschlossen.

Die Bundestraße 248 musste zwischen Echte und Ildehausen aufgrund zahlreicher Schäden und teils meterlanger herabhängender Äste für Stunden voll gesperrt werden. Auf der Autobahn 7 stürzte zwischen Seesen und Echte in Fahrtrichtung Kassel ein Baum im Baustellenbereich auf die Fahrbahn.

In zahlreichen Ortschaften wie Echte in der Gemeinde Kalefeld berichteten nach Angabe der Kreisfeuewehr Anwohner, dass ganze Gartenhäuser durch den extremen Wind zerstört worden sind.

Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Bad Gandersheim waren neben zahlreichen weiteren Einsatzstellen unter anderem auf dem Gelände der Landesgartenschau im Einsatz, um Wege freizupumpen und Abflüsse nach dem Starkregen zu befreien. (ows)